Си Цзиньпин выступит на открытии Всемирного экономического форума в Давосе

ПЕКИН, 11 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Председатель КНР Си Цзиньпин 17 января выступит с речью на открытии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе 17 января, заявил на спецбрифинге в среду заместитель министра иностранных дел КНР Ли Баодун.

Председатель КНР Си Цзиньпин с 15 по 18 января совершит государственный визит в Швейцарию, где 17 января примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Кроме этого китайский лидер 18 числа посетит офис ООН в Женеве, штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного олимпийского комитета (МОК).

"Когда Си Цзиньпин будет посещать форум в Давосе, он выступит с речью на открытии, а также проведет встречу с директором ВЭФ Клаусом Швабом и делегатами форума", — сказал Ли Баодун.

Он отметил, что китайская сторона воспользуется форумом в Давосе, чтобы провести обмен мнениями со всеми сторонами по таким вопросам, как противодействие глобальным вызовам, стабильное развитие мировой экономики.

По словам Ли Баодуна, в ходе визита Си Цзиньпина в Швейцарию пройдут его встречи с руководством и бизнес-кругами страны, ожидается подписание ряда соглашений в сфере энергетики, политики, экономики, таможенного сотрудничества, спорта и других сфер.

Заместитель министра иностранных дел КНР добавил, что Си Цзиньпин также примет участие в ряде важных дипломатических и многосторонних мероприятиях в офисе ООН, ВОЗ и МОК. По словам Ли Баодуна, Си Цзиньпин проведет встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, гендиректором ВОЗ Маргарет Чен и президентом МОК Томасом Бахом.

Отвечая на вопрос журналистов, почему первый в новом году визит председатель КНР совершит в "такую маленькую страну, как Швейцария", Ли Баодун ответил, что "все страны равны, независимо от их размеров".

Он также добавил, что руководство Швейцарии неоднократно приглашало Си Цзиньпина совершить государственный визит. Кроме этого, как подчеркнул замглавы МИД КНР, Китай рассматривает предстоящий визит как возможность развивать двусторонние отношения не только со Швейцарией, но и с Евросоюзом в целом.