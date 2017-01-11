Обама пригласил Трампа в Белый дом перед церемонией инаугурации

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Уходящий президент США Барак Обама пригласил избранного президента Дональда Трампа в Белый дом 20 января до проведения церемонии инаугурации, пишет газета Hill со ссылкой на помощника Трампа.
Как отмечает газета, подобное приглашение действующих глав государств является давней традицией в США. Так, 43-й президент США Джордж Буш-младший с супругой Лорой приняли в Белом доме чету Обама 20 января 2009 года.
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.