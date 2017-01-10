В США миллионы следили за "самой медленной в истории" полицейской погоней

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Более четырех миллионов пользователей Facebook посмотрели онлайн-трансляцию аномально медленной полицейской погони в Лос-Анджелесе. Трансляция велась на странице CBS Los Angeles.

Около десяти полицейских машин и вертолет полтора часа преследовали водителя, подозреваемого в покушении на убийство. Мужчина то и дело дразнил стражей порядка – он замедлял скорость, открывал дверь машины и выбрасывал из окна вещи.

Когда подозреваемый максимально снизил скорость, его удалось задержать с помощью полицейской собаки.

Пользователи Facebook оставили к видеозаписи более 280 тысяч комментариев. Многие сравнивали происходящее с компьютерной игрой, другие жаловались на слишком медленное развитие событий и просили полицию "поторопиться".

"Его запомнят как парня, который заставил полицию вести самую медленную и скучную погоню, известную человечеству", — написал один из комментаторов.

"Копам понадобилось больше часа. Собаке – три секунды", — отметил другой.