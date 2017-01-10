Керри заявил об успехах администрации Обамы в отношениях с Россией

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Администрации президента США Барака Обамы удалось достичь прогресса по ряду вопросов в отношениях с Москвой, заявил госсекретарь США Джон Керри. Его слова приводит агентство Sputnik.

"Даже если мы наблюдаем напряженность в отношениях с Россией, мы были в состоянии сотрудничать с ней по вывозу химоружия из Сирии, созданию крупнейшего в мире морского заповедника, Парижскому климатическому соглашению", — заявил Керри, выступая в Институте мира в Вашингтоне.

"Нам действительно удалось найти путь к достижению прогресса даже с Россией", — добавил глава Госдепартамента.

Ранее в Кремле выразили сожаление, что второй срок президентства Обамы стал периодом беспрецедентной и затянувшей деградации отношений с Вашингтоном.

В 2014 году отношения между Россией и США обострились на фоне украинского кризиса. Обама констатировал "огромное количество санкций" против Москвы и ухудшение двусторонних отношений. О том, что российско-американские отношения находятся на самом низком уровне, заявлял и президент России Владимир Путин.