Путин согласен с Трампом, что отношения России и США "хуже некуда"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в том, что российско-американские отношения находятся на самом низшем уровне и необходимо обдумывать шаги по их нормализации.

"Господин Трамп в ходе избирательной кампании говорил о том, что считает правильным нормализовать российско-американские связи, и сказал, что хуже уже точно не будет, потому что хуже не куда. Я с ним согласен. Мы вместе подумаем, как сделать так, чтобы было лучше", — сказал Путин на пресс-конференции.

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