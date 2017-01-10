В Казахстане задержали экс-главу Миннацэкономики страны

АЛМА-АТА, 10 янв – РИА Новости, Михаил Егорин. Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.

"Бишимбаев задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору", — говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению, полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды.

В настоящее время Бишимбаев водворен в ИВС департамента внутренних дел Астаны. Досудебное расследование продолжается.

Бишимбаев был освобожден от должности министра в конце декабря 2016 года. Комментируя отставку, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отмечал, что министр был отстранен от должности "в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек".

Бишимбаев был назначен министром национальной экономики в мае 2016 года. До этого назначения он несколько лет возглавлял Национальный управляющий холдинг "Байтерек". Ранее в ходе расследования дела в отношении должностных лиц АО "Байтерек Development" (дочерняя структура холдинга "Байтерек") по фактам получения взяток в особо крупном размере были арестованы несколько человек.

В прошлом году был задержан бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Следствие подозревает его в получении взятки в 2 миллиона долларов. В настоящее время он находится под домашним арестом.