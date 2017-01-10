В Казахстане отключение электроэнергии повлекло смерть двух человек

АСТАНА, 10 янв — РИА Новости. Отключение электроэнергии привело к ЧП в поселке Шахан Карагандинской области Казахстана, где в результате обрушения части пятиэтажного дома погибли девять человек, сообщил во вторник министр внутренних дел республики Калмуханбет Касымов.

Часть пятиэтажного дома обрушилась в поселке Шахан Карагандинской области Казахстана вечером 1 января. Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти человек, в том числе трех детей. По предварительной информации, причиной обрушения стал взрыв отопительного котла, который находился в подвале дома.

"В день происшествия в 20.30 (17.30 мск) отключилась электроэнергия, что привело к остановке насосов в системе отопления и повышению температуры в котле выше нормы с последующим взрывом", — сообщил Касымов в ходе заседания правительства.

По его словам, в разрушенном доме котел был установлен в 1997 году. "В 2004 году они установили за счет средств жильцов новый котел, наняли четырех кочегаров", — сказал министр.