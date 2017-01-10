Верховный суд Венесуэлы: парламент не может сместить президента Мадуро

МЕХИКО, 10 янв – РИА Новости. Верховный суд Венесуэлы отказал парламенту в праве сместить Николаса Мадуро с должности президента.

Ранее национальная ассамблея объявила Мадуро оставившим пост главы государства из-за неисполнения обязанностей. За это решение проголосовали большинство депутатов — 106 человек.

"Согласно 336 статье конституции и в соответствии с имеющимся законодательством депутатам было указано воздержаться от продолжения процесса объявления политической ответственности президента республики и принятия каких-либо актов, которые выходят за рамки их конституционных полномочий", — говорится в заявлении суда.

В конституции Венесуэлы, которая действует в стране с 1999 года, нет пункта о возможности импичмента главы государства. При этом статьи 222 и 232 предусматривают различные формы парламентского контроля исполнительной власти.

Так, депутаты могут объявить о "политической ответственности" государственных деятелей за ряд поступков. Также парламент вправе признать главу государства "абсолютно отсутствующим" (в случае смерти или отставки) или "покинувшим пост" (для этого необходимо решение национальной ассамблеи или народное волеизъявление о прекращении полномочий).

Оппозиционный парламент начал работать в Венесуэле год назад, что вызвало кризис в стране. Мадуро обвинил своих противников в попытке "парламентского переворота", а ассамблея в ответ заявила о нарушении конституции со стороны главы государства.

Ранее Верховный суд уже постановлял, что национальная ассамблея должна прекратить подготовку к импичменту Мадуро.