Верховный суд Венесуэлы: парламент не может сместить президента Мадуро

МЕХИКО, 10 янв – РИА Новости. Верховный суд Венесуэлы отказал парламенту в праве сместить Николаса Мадуро с должности президента.
Ранее национальная ассамблея объявила Мадуро оставившим пост главы государства из-за неисполнения обязанностей. За это решение проголосовали большинство депутатов — 106 человек.
В конституции Венесуэлы, которая действует в стране с 1999 года, нет пункта о возможности импичмента главы государства. При этом статьи 222 и 232 предусматривают различные формы парламентского контроля исполнительной власти.
Так, депутаты могут объявить о "политической ответственности" государственных деятелей за ряд поступков. Также парламент вправе признать главу государства "абсолютно отсутствующим" (в случае смерти или отставки) или "покинувшим пост" (для этого необходимо решение национальной ассамблеи или народное волеизъявление о прекращении полномочий).
Ранее Верховный суд уже постановлял, что национальная ассамблея должна прекратить подготовку к импичменту Мадуро.