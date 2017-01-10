В Норвегии с 10 по 18 января рассмотрят апелляцию по делу Брейвика

СТОКГОЛЬМ, 10 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Обжалованное норвежским государством и самим осужденным пять лет назад за терроризм Андерсом Берингом Брейвиком решение районного суда Осло, который весной прошлого года частично согласился с иском Брейвика о негуманных условиях его содержания в тюрьме, рассмотрит апелляционный суд Норвегии с 10 по 18 января, говорится в сообщении апелляционного суда.

Жалобу на государство, которое, как настаивает Брейвик, сильно изолировало его от людей, он подал в районный суд Осло летом 2015 года. Главным в ней стала, по его мнению, неоправданная изоляция и недостаток в социальном общении. Суд по этому иску состоялся в середине марта 2016 года и прошел в спортзале тюрьмы города Шиен (Skien), где с 2013 года отбывает наказание Брейвик.

Начинающиеся 10 января судебные слушания также планируется в тюрьме Шиен и будут рассмотрены сразу две апелляции – как государства, так и самого Брейвика. Обе стороны не согласились с решением районного суда Осло. Весной прошлого года он признал, что в тюремном содержании Брейвика имеются нарушения отдельных пунктов Европейской конвенции о правах человека и, в частности, случаи продолжительных (до 23 часов) по времени изоляций Брейвика.

Вместе с тем, суд не нашел каких-либо нарушений по вопросу о Европейской конвенции по правам человека, а именно статьи 8 и которая касается уважения частной жизни, права на переписку. Брейвик в апелляции продолжает все же жаловаться на изоляцию и недостаток общения с другими людьми.

В августе 2012 года суд Осло приговорил Андерса Беринга Брейвика (1979) к 21 году тюремного заключения, признав его виновным в гибели 22 июля 2011 года восьми человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утёйа. После своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако, виновным себя до сих пор не считает. Он говорил, что пошел на свои действия, чтобы остановить падение норвежской культуры в рамках права на самооборону в борьбе против мультикультурализма.