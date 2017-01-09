Sky News прервал прямой эфир из-за критики медиамагната Руперта Мердока

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ведущий британского телеканала Sky News прервал прямое вещание из-за критики в отношении акционера и потенциального владельца компании американского медиамагната Руперта Мердока, сообщает газета The Independent.

В декабре компания 21th Century Fox, принадлежащая Мердоку, объявила о покупке Sky Plc за 11,7 миллиарда фунтов стерлингов ($14,6 млрд). Миллиардеру уже принадлежит 39% акций телекомпании.

Обсуждение в студии Sky News было посвящено интервью, которое каналу дала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Журналист газеты The Guardian Полли Тойнби подняла в эфире тему покупки телекомпании Рупертом Мердоком.

По словам журналиста, важны не сами слова Терезы Мэй — в интервью премьер практически не рассказала ничего нового, — а тот факт, что она выбрала для разговора именно Sky.

"Примечателен факт, что она (Мэй — ред.) дала интервью Sky, а не на Би-би-си. Насколько я знаю, у премьера сейчас нет никаких проблем с Би-би-си. Это может оказаться важным, ведь сейчас Руперт Мердок пытается захватить контроль над Sky, и в этот момент премьер дает телеканалу это очень значимое интервью", — заявила Тойнби.

После этой реплики ведущий эфира прервал обсуждение и пообещал "вернуться к дискуссии по другим вопросам после короткой паузы".

Тема покупки телекомпании Sky Рупертом Мердоком, владеющим газетами The Times и The Sun, широко обсуждается в британском обществе. Лейбористы и партия либеральных демократов ранее призывали правительство оценить сделку с точки зрения ее влияния на британский медиарынок и независимую журналистику.

По словам зампреда Лейбористской партии, теневого министра культуры Тома Уотсона, сделка приведет к концентрации власти над СМИ в руках одной медиаимперии.

В США Мердок владеет телесетью Fox News, журналисты которой придерживаются правых взглядов, в то время как Sky News считается политически нейтральным ресурсом.