В бизнес-центре в Баку произошла стрельба, есть погибший

БАКУ, 7 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Вооруженный инцидент произошел в бизнес-центре в Баку, есть погибший, сообщает в субботу агентство АПА.

"В Баку в бизнес центре "Dəmirci Tower" произошла стрельба. Инцидент произошел на третьем этаже бизнес-центра, в офисе "Иракских авиалиний". Сообщается об одном убитом", — передает агентство.

Как уточняется, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

В то же время агентство Репорт сообщает, что неизвестный мужчина среднего возраста застрелил девушку, которая работала в офисе "Иракских авиалиний".

Предполагается, что убийство совершено на бытовой почве.

По факту проводится расследование в Хатаинской районной прокуратуре.