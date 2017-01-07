Лукашенко заявил, что никому не позволит унижать белорусский народ

МИНСК, 7 янв — РИА Новости.Во время посещения Свято-Духова кафедрального собора в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никому не будет позволено унижать белорусский народ и государство.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, в субботу он посетил Свято-Духов кафедральный собор в Минске.

"Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство", — цитирует пресс-служба слова белорусского лидера. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссии "непросто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать".

Глава государства добавил, что Белоруссия потеряла много людей, защищавших свою землю. "Поэтому мы так трепетно, и я в том числе, отношусь к этим проблемам", — сказал он.

По мнению Лукашенко, главной задачей является обеспечение мира и стабильности в стране. "Все остальное мы найдем. Главное — мир и покой", — сказал он, добавив, что "как только мы сотрясем нашу Белоруссию, нам мало не покажется". В качестве примера президент напомнил о ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке.

Глава государства также заявил, что Белоруссия никогда не пойдет по пути конфронтации и создания сложностей. По его мнению, проблем в мире достаточно. "Мы всегда будем стабильны, ответственны, честны, справедливы", — заявил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что "как каждый в отдельности, так и я, возглавляя белорусское государство, никогда не позволим бросать камни в наш огород и в нашу сторону". "У нас есть государство — суверенное, независимое (нравится это кому-то, не нравится). И это государство нужно чтить, уважать. К нам надо относиться так, как мы относимся к своим соседям, ко всем государствам мира", — сказал Лукашенко.