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В мире

Лукашенко заявил, что никому не позволит унижать белорусский народ

13:1907.01.2017
(обновлено: 21:52 07.01.2017)
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© Пресс-служба президента РФ
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МИНСК, 7 янв — РИА Новости.Во время посещения Свято-Духова кафедрального собора в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никому не будет позволено унижать белорусский народ и государство.

Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко. Архивное фото
© Фотохост-агентство
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Президент Белоруссии сомневается, что народ готов к реформам

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, в субботу он посетил Свято-Духов кафедральный собор в Минске.

"Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство", —  цитирует пресс-служба слова белорусского лидера. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссии "непросто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать".

 

Глава государства добавил, что Белоруссия потеряла много людей, защищавших свою землю. "Поэтому мы так трепетно, и я в том числе, отношусь к этим проблемам", —  сказал он.

Председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Нарышкин: никакие силы не разрушат дружбу народов России и Белоруссии

 

 

По мнению Лукашенко, главной задачей является обеспечение мира и стабильности в  стране. "Все остальное мы найдем. Главное — мир и покой", —  сказал он, добавив, что "как только мы сотрясем нашу Белоруссию, нам мало не покажется". В качестве примера президент напомнил о ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке.

Глава государства также заявил, что  Белоруссия никогда не пойдет по пути конфронтации и создания сложностей. По его мнению, проблем в мире достаточно. "Мы всегда будем стабильны, ответственны, честны, справедливы", — заявил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что "как каждый в отдельности, так и я, возглавляя белорусское государство, никогда не позволим бросать камни в наш огород и в нашу сторону". "У нас есть государство — суверенное, независимое (нравится это кому-то, не нравится). И это государство нужно чтить, уважать. К нам надо относиться так, как мы относимся к своим соседям, ко всем государствам мира", — сказал Лукашенко.

 

 

 

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В мире
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240 пользователей оставили 431 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Показать старые комментарии (411)
  • Leonr1950 в ответ пользователю Владимир Мухин(показатьскрыть)
    Владимир Мухин,
    1. В случае признания Абхазии и Южной Осетии Беларусь лишится возможности производить экспорт в ЕС. А это более 40% всего экспорта. ЕС об этом предупредил республику еще в 2008 году.
    2. Признают отдельные государства. А Крым входит в состав России и его отдельно признавать не надо. Беларусь в ООн в вопросах по Крыму голосует как Россия, тем самым признавая Крым российским.
    3.В 2015 году Беларусь не пропустила в Россию более двух тысяч санкционных товаров. На государственном уровне никаких переклеивания ярлыков не производится.
    4. Россияне хотят купить Минский завод колесных тягочей, тягочи которого перевозят российские ракеты. И ряд современных предприятий.
    Каждый десятый колесный трактор в мире трактор завода МТЗ.
    Он успешно в 2015 году продавался в 64 страны в количестве 24,7 тысяч шт3к.
    Такие параметры и у других заводов.
    15:40
    08.01.2017
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  • ts 123 в ответ пользователю Петр Иванов(показатьскрыть)
    Петр Иванов, ага, а вот у нас Немцова сразу нашли... и совсем рядом...
    16:05
    08.01.2017
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  • тамара шаханова в ответ пользователю Yahor Karaban(показатьскрыть)
    Yahor Karaban, можно говорить по русски, а в душе быть руссофобом. Друзья познаются в беде и жизнь друзей и врагов расставит по своим местам. Менталитет таков, что русскому могут и кучу навалить(условный пример) и насолить по полной,, но когда беда с врагом - он ему руку всегда подаст, накормит и последним поделится. Так что, мир вашему дому!
    16:12
    08.01.2017
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  • niemand_nemo1
    ts 123, мне кажется, что в Беловежской Пуще всё было немного по-другому. Ельцин, Кравчук и Шушкевич хотели власти и они договорились между собой. Украина и Белоруссия даже не думали сопротивляться.
    16:14
    08.01.2017
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  • ts 123 в ответ пользователю Василий Теркин(показатьскрыть)
    Василий Теркин, да какие "американские полит-технологи"?! Да разве знают они Россию и россиян? Проголосовали за Ельцина "сердцем"... всего 36% электората, да за бравого Лебедя кажется 15%... а тот взял да слил голоса Ельцину. Сделал свой выбор, по своим каким-то критериям. Да и соперник у Ельцина - Зюганов, слабый кандидат. Разве такой должен быть лидер у коммунистов?! Не родился видимо ещё второй "Володя Ульянов"... Так что американцы тут ну ваще не при чем. В России свои "две беды", как всегда!
    16:16
    08.01.2017
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  • niemand_nemo1 в ответ пользователю Alex Sadursky(показатьскрыть)
    Alex Sadursky, я живу в России, бываю в Белоруссии. По мне так лучше пусть иногда ловят полковников и министров на взятках, чем такой президент, как Лукашенко.
    16:16
    08.01.2017
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  • тамара шаханова в ответ пользователю Yahor Karaban(показатьскрыть)
    Yahor Karaban, с республикой Белорусь в России считаются и это закреплено на законодательном уровне, в том числе, и Налоговое законодательство регулирует налоговые послабления в наших торговых отношениях и у республики Белорусь - достачно льгот!!! А форум - есть форум, то есть, всего лишь мнение народа к высказываниям Лукошенко...
    16:27
    08.01.2017
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  • Владимир Мухин в ответ пользователю Leonr1950(показатьскрыть)
    Leonr1950.
    Ну а почему России должно быть выгодно продавать энергоносители Белоруссии по ценам ниже европейских? Постоянно давать льготные кредиты для "поддержки штанов" усатого колхозана? Толку от такого "союзника" никакого. Одни угрозы: "уйдём в Европу". Двигайте. Пример Дуркаины вам в помощь.
    МЗКТ хотели купить именно для того, чтобы контролировать выпуск тягачей, а не потому что он такой хороший. Да и нет современных предприятий на территории РБ. Откуда? Всё старое, советское. А тягачи, при необходимости, можно выпускать и в России. В Брянске. Покупку тягачей можно рассматривать как помощь. Кроме России они мало кому нужны.
    16:30
    08.01.2017
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  • niemand_nemo1 в ответ пользователю Leonr1950(показатьскрыть)
    Leonr1950, то, что Крым входит в состав России признавать надо (ведь, например, Германия не признаёт этого), а Белоруссия этого не делает, по той же причине, по которой не признаёт Абхазию и Осетию. Пытается сидеть на двух стульях.
    "В 2015 году Беларусь не пропустила в Россию более двух тысяч санкционных товаров. На государственном уровне никаких переклеивания ярлыков не производится." Две тысячи чего - штук, тонн? И как Вы себе представляете переклейку ярлыков на государственном уровне?
    Минский завод колесных тягачей никто, вроде, уже покупать не хочет. Россия сыта Украиной. Я надеюсь, что вся продукция для ВПК будет выпускаться в России. Тем более, что Лукашенко в августе 2015 года при посещении завода сказал: "если у россиян есть мозги и деньги, которых у них нет - пускай изобретают!"
    16:39
    08.01.2017
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  • niemand_nemo1 в ответ пользователю Никита Королёв(показатьскрыть)
    Никита Королёв, запомните раз и навсегда, если Вы пишите по-белорусски, то Беларусь, а если по-русски, то Белоруссия. Ведь ни в Белоруссии, ни в России Германию не называют Дойчлянд.
    16:47
    08.01.2017
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  • seanga в ответ пользователю naum777(показатьскрыть)
    naum777, а у тебя фамилия попрашаенко?
    17:10
    08.01.2017
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  • seanga в ответ пользователю ts 123(показатьскрыть)
    ts 123, что ты елцина вспоминаешь? Гордись паршанкой-алкашенкой.
    17:12
    08.01.2017
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  • Leonr1950 в ответ пользователю niemand_nemo1(показатьскрыть)
    niemand_nemo1,
    Наверное Вы даже и представить не можете, что было бы с Беларусью, если бы к власти не пришел Лукашенко. Уже готовы были к закрытию крупные предприятия автомобильный, тракторный и другие. Беларусь ожидало миллионы безработных, нищета. И скорее всего прибалтийский сценарий, когда миллионы молодежи устремились в Европу.
    Лукашенко все восстановил, не дал закрыться многим предприятиям, модернизировал здравоохранение, воссоздал сельское хозяйство, построив там агрогородки, чем обеспечил продовольственных безопасность республики.
    Всего не перечесть. Поэтому не надо думать о Беларуси по оппозиционным СМИ.
    17:33
    08.01.2017
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  • vadim.prytkin в ответ пользователю naum777(показатьскрыть)
    naum777, Да никакие вы не Белорусы, по риторике не трудно распознать майданутых провокаторов, и свою гниль пытаетесь внести в наши с Белоруссией отношения! Пора это как то отслеживать, к ним, значит не зайти ни на один сайт, а у нас они смело ведут свою подрывную деятельность!
    17:40
    08.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • vadim.prytkin в ответ пользователю ts 123(показатьскрыть)
    ts 123, Ну дак надо теперь искать пути сближения, мы давно уже проклинаем и этого Ельцина, и все его решения на тот момент, а не искать какие то несуществующие претензии друг к другу!
    17:47
    08.01.2017
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  • Василий Теркин в ответ пользователю ts 123(показатьскрыть)
    ts 123, а семибоярщина, где один русский и шесть тех, у кого "папа - юрист", собиравшаяся в Даллосе и вернувшаяся оттуда с предвыборным лозунгом на плечах "Голосуй - или проиграешь" с одним только лозунгом вернулась? Лебедь конечно оказался не таким "белым и пушистым"", переступив через свои моральные принципы и политические взгляды в угоду собственным карьерным амбициям, ну а Зюганов к тому времени ещё не забыл осень 1993-го. Так что соберите вместе все эти факторы и получите картину тех событий.
    18:04
    08.01.2017
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  • vadim.prytkin в ответ пользователю ts 123(показатьскрыть)
    ts 123, Ну насчёт, знают ли Американские полит-технологи Россию? Так зачем им это знать? Если есть достаточные ср-ва, то таких технологов-провокаторов здесь найдёшь пруд пруди, но всё таки, я думаю, Ельцин выиграл на выборах, особенно первый раз, после спокойной, наивной и не пуганой жизни при СССР, и в противовес пустобрёху Горбачёву, многие люди действительно поверили этому злодею!
    18:10
    08.01.2017
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  • Leonr1950 в ответ пользователю Владимир Мухин(показатьскрыть)
    Владимир Мухин,
    Все кредиты надо отдавать до копейки. Это не благотворительность.
    Что касается тягочей и всего прочего, то не Вам судить о промышленности Беларуси. Откуда Вам знать, что хочет российская элита? И желание врагов Беларуси оторвать её любыми способами от России не пройдет.
    Как я понял, Вы правильно поняли мои ответы на предыдущие вопросы.
    18:13
    08.01.2017
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  • vadim.prytkin в ответ пользователю Владимир Мухин(показатьскрыть)
    Владимир Мухин, Всё верно, любимая претензия бывших наших союзных республик, это то что они нас "кормят" - вы должны РАДОВАТЬСЯ этому, мы для вас непуганый рынок сбыта ваших товаров, весь Западный мир ведёт за это жесточайшую борьбу, как оказалось, желающих заполнить наш рынок подобн. товарами множество, но: 1) нас более чем устраивает ваша продукция; 2) из дружеских, политических соображений. Зачем же гадить друг другу!
    18:24
    08.01.2017
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  • Mikula selianinovtch в ответ пользователю eternal_vatnik(показатьскрыть)
    eternal_vatnik, полагаете, наших "олигархов" не надо? Избирательно, как-то. О "лакомых кусках", Беларусь в СССР тоже строила (теперь российскую) "нефтянку" и сейчас предлагает вкладываться, но чё-то не пускают.
    Коли некоторые рвались и "успешно" втопались в западную систему ценностей, то бачили очи що куповали - ешьте теперь. В этой системе на вопрос "Какой волк лучше?" ответ: "Оба хуже!" Вот батьке и приходится крутиться, защищая слабоватый белорусский капитал. Так что, удивляться и недоумевать нечего.
    18:38
    08.01.2017
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