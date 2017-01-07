WikiLeaks высмеяла доклад разведки США о кибератаках

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. WikiLeaks высмеяла источники информации, на которых строится доклад американской разведки о вмешательстве России в выборы в США.

"В рассекреченном докладе о "российских хакерских атаках" есть интересная оговорка, согласно которой его составляли на основе телепередач и твитов", — иронизирует организация.

Так WikiLeaks прокомментировала абзац, в котором говорится, что авторов документа занимались анализом поведения "лояльных Кремлю политиков, государственных СМИ и прокремлевских пользователей в социальных сетях".

US government's declassified "Russian hacking" report has the curious disclaimer that it is based on watching TV and reading Tweets. pic.twitter.com/Ac1Iyec839 — WikiLeaks (@wikileaks) 6 января 2017 г.

Ранее американская разведка опубликовала доклад о "вмешательстве Москвы" в президентскую кампанию. В нем утверждается, что президент России Владимир Путин лично дал указание повлиять на прошедшие выборы.

"Дорогое ЦРУ! Тема не раскрыта" Также значительный раздел документа под названием "Кремлевское ТВ пытается повлиять на политику и раздуть недовольство в США" посвящен агентству Sputnik и телеканалу RT. При этом сформирован он на исследованиях от 2012 года, в которые были внесены косметические изменения в связи с американскими выборами.

Подобные обвинения уже не раз звучали в адрес Москвы, при этому никаких доказательств представлено не было. В России также опровергали эти утверждения.