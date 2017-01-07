WikiLeaks высмеяла доклад разведки США о кибератаках

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. WikiLeaks высмеяла источники информации, на которых строится доклад американской разведки о вмешательстве России в выборы в США.
"В рассекреченном докладе о "российских хакерских атаках" есть интересная оговорка, согласно которой его составляли на основе телепередач и твитов", — иронизирует организация.
Так WikiLeaks прокомментировала абзац, в котором говорится, что авторов документа занимались анализом поведения "лояльных Кремлю политиков, государственных СМИ и прокремлевских пользователей в социальных сетях".
US government's declassified "Russian hacking" report has the curious disclaimer that it is based on watching TV and reading Tweets. pic.twitter.com/Ac1Iyec839— WikiLeaks (@wikileaks) 6 января 2017 г.
Ранее американская разведка опубликовала доклад о "вмешательстве Москвы" в президентскую кампанию. В нем утверждается, что президент России Владимир Путин лично дал указание повлиять на прошедшие выборы.
Также значительный раздел документа под названием "Кремлевское ТВ пытается повлиять на политику и раздуть недовольство в США" посвящен агентству Sputnik и телеканалу RT. При этом сформирован он на исследованиях от 2012 года, в которые были внесены косметические изменения в связи с американскими выборами.
Подобные обвинения уже не раз звучали в адрес Москвы, при этому никаких доказательств представлено не было. В России также опровергали эти утверждения.