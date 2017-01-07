WikiLeaks: источники сайта не имеют отношения к каким-либо странам

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Сайт WikiLeaks заявил, что опубликованный в субботу американской разведкой доклад о "российском вмешательстве" в выборы не противоречит утверждению, что его информаторы не связаны с каким-либо государством.Twitter.
Ранее сообщалось, что спецслужбы США якобы нашли посредников между Россией и WikiLeaks, которые передали документы Демократической партии США для публикации.
В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.
Избранный президент США Дональд Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.