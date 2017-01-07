Разведка США включила в доклад о "вмешательстве РФ" карикатуру с Симоньян

02:0307.01.2017
(обновлено: 13:39 07.01.2017)
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Опубликованный доклад разведки США использует в качестве "доказательства вмешательства" России в американские выборы рисунок с изображение главного редактора агентства Sputnik и телеканала RT Маргариту Симоньян, датированный 2011 годом.
Карикатура изображает Симоньян, перешагивающую через здание Белого дома. Это изображение использовалось в качестве заставки к телевизионному шоу, которое она вела на телеканале РЕН-ТВ в 2011 году.
Симоньян, в свою очередь, прокомментировала появление карикатуры в докладе разведки.
"Наконец-то я постигла всю сермяжную правду метких определений Сергея нашего Викторовича Лаврова. Ну, вы помните", — сказала она.
Карикатура на главного редактора агентства Sputnik и телеканала RT Маргариту Симоньян в докладе разведки США
Глава национальной разведки США Джеймс Клэппер на слушаниях в сенате в четверг заявил, что "глубоко обеспокоен
" деятельностью российского телеканала RT, которая, по его мнению, направлена против Соединенных Штатов.
В последнее время нападки на российских журналистов отмечаются в США как в СМИ, так и со стороны официальных лиц. Ряд СМИ США, в частности, газета Washington Post, публиковали обвинения в адрес Sputnik и RT в предвзятости и распространении "ложных новостей", однако вскоре редакция Washington Post вынуждена была признать, что не может подтвердить достоверность информации в своей статье на эту тему.
Кроме того, тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать и в европейских странах. В ноябре Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы агентство Sputnik и телеканал RT. В тот же день эксперт исследовательского центра Henry Jackson Society при парламенте Великобритании Эндрю Фоксалл представил доклад, в котором заявил о необходимости вынесения на суд общественности контактов британцев с российскими СМИ или представителями российских властей.
Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.