Глава нацразведки США "глубоко обеспокоен" деятельностью телеканала RT

ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Глава национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что "глубоко обеспокоен" деятельностью российского телеканала RT, которая, по его мнению, направлена против Соединенных Штатов.
Он добавил, что к другим видам информационной деятельности России против США относится публикация "фальшивых новостей" и "использование социальных сетей". При этом Клэппер не привел доказательств своих слов.
"Я думаю, общая совокупность этого (действий России – ред.), независимо от произведенного эффекта, который мы не можем измерить, меня не только как директора национальной разведки, но и как гражданина, крайне беспокоит", — сказал он.
В последнее время нападки на российских журналистов отмечаются в США как в средствах массовой информации, так и со стороны официальных лиц. Ряд СМИ США, в частности, газета Washington Post, публиковали обвинения в адрес Sputnik и RT в предвзятости и распространении "ложных новостей", однако вскоре редакция Washington Post вынуждена была признать, что не может подтвердить достоверность информации в своей статье на эту тему.