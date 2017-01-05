Глава нацразведки США "глубоко обеспокоен" деятельностью телеканала RT

ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Глава национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что "глубоко обеспокоен" деятельностью российского телеканала RT, которая, по его мнению, направлена против Соединенных Штатов.

"Что касается RT, то он очень серьезно поддерживается, финансируется российским правительством. И он очень активно продвигает определенную точку зрения, относясь с пренебрежением к нашей системе, приписывает (США) лицемерие относительно прав человека и так далее", — сказал Клэппер на слушаниях в сенате по вопросу противодействия киберугрозам.

Он добавил, что к другим видам информационной деятельности России против США относится публикация "фальшивых новостей" и "использование социальных сетей". При этом Клэппер не привел доказательств своих слов.

"Я думаю, общая совокупность этого (действий России – ред.), независимо от произведенного эффекта, который мы не можем измерить, меня не только как директора национальной разведки, но и как гражданина, крайне беспокоит", — сказал он.

Клэппер покидает пост 20 января, когда к своим обязанностям приступит избранный президент США Дональд Трамп.

В последнее время нападки на российских журналистов отмечаются в США как в средствах массовой информации, так и со стороны официальных лиц. Ряд СМИ США, в частности, газета Washington Post, публиковали обвинения в адрес Sputnik и RT в предвзятости и распространении "ложных новостей", однако вскоре редакция Washington Post вынуждена была признать, что не может подтвердить достоверность информации в своей статье на эту тему.