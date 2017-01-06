Трамп назвал сообщения о кибератаках России "политической охотой на ведьм"

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Times назвал столь пристальное внимание к кибератакам, которые Россия якобы совершала во время президентской гонки в Соединенных Штатах, "политической охотой на ведьм".

По информации издания, телефонное интервью с Трампом состоялось за несколько часов до специального брифинга разведслужб для избранного президента по кибератакам против Демократической партии.

"Китай относительно недавно получил путем взлома доступ к информации о 20 миллионах госслужащих. Отчего же никто об этом даже и не вспоминает?", — заявил он в интервью, подразумевая атаки хакеров из КНР в конце 2014 — начале 2015 года.

"Это политическая охота на ведьм", — сказал Трамп. Кроме того, избранный президент иронично назвал США "мировой столицей хакерских атак".

Представители американского разведсообщества в октябре заявили о том, что за кибератаками на избирательные системы страны стояли "российские хакеры". Позднее СМИ со ссылкой на ЦРУ распространили информацию о том, что Россия причастна к взлому партийных серверов Демпартии. Средства массовой информации писали о том, целью было оказать помощь Дональду Трампу, победившему на президентских выборах.

Российские власти отрицают подобные обвинения. По словам российского президента Владимира Путина, в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.

Избранный президент США Дональд Трамп называет обвинения в адрес России надуманными. По его мнению, таким образом демократы пытаются поставить под вопрос итоги прошедших выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.