Главы разведведомств США проведут для Трампа брифинг по кибератакам

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Специальный брифинг по кибератакам для избранного президента США Дональда Трампа в пятницу проведут главы американских разведывательных ведомств, сообщил журналистам представитель его штаба Шон Спайсер.

"На брифинге будут присутствовать директора ЦРУ, Агентства национальной безопасности, национальной разведки и ФБР Джон Бреннан, Майкл Роджерс, Джеймс Клэппер и Джеймс Коми", — сообщил Спайсер.

По его словам, также "в брифинге будут принимать участие члены команды избранного президента". В частности, отметил он, это "глава аппарата сотрудников Белого дома Рейнс Прибас, помощник (Трампа) по национальной безопасности Майкл Флинн, его заместитель Кэти Макфарланд, помощник по внутренней безопасности Томас Боссерт, а также Майкл Помпео, выдвинутый на пост главы ЦРУ".