Между Брюсселем и Парижем приостановили движение поездов Thalys

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Движение скоростных поездов Thalys между Брюсселем и Парижем приостановлено из-за возгорания в одном из составов, передает агентство Франс Пресс.

Возгорание произошло в двигателе одного из экспрессов. "Персонал поезда и пожарные приняли необходимые меры, и в настоящее время ситуация находится под контролем", — сообщила представительница Thalys.

Thalys Brussels Paris 9336 stopped on track since 1:06. Smokes from last wagon. Engine burned? Waiting fireman. pic.twitter.com/0c4es80izP — Guillaume Loret (@yom) 6 января 2017 г.

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В качестве меры предосторожности было принято решение временно прекратить движение всех скоростных поездов Thalys, следующих по этому маршруту.

Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет.

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