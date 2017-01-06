Главы МИД Казахстана и Франции осбудили сотрудничество в рамках Совбеза ООН

АСТАНА, 6 янв – РИА Новости. Телефонный разговор главы МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова с министром иностранных дел и международного развития Франции Жан-Марком Эйро состоялся в пятницу, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.

"Стороны выразили удовлетворение развитием стратегического партнерства между Казахстаном и Францией, а также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в рамках Совета Безопасности ООН и другим актуальным вопросам международной повестки дня", — говорится в сообщении ведомства.

Французский министр поздравил главу МИД Казахстана с недавним назначением, а также с началом деятельности республики в качестве члена Совета Безопасности ООН.

Казахстан на правах непостоянного члена Совета Безопасности ООН во вторник принял участие в первом заседании организации в 2017 году, в ходе которого были озвучены приоритетные для республики вопросы в работе данного органа. Среди них — превентивная дипломатия и укрепление мер доверия, нераспространение, урегулирование конфликтов и противодействие международному терроризму.