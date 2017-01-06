Си Цзиньпин призвал усилить борьбу с коррупцией в Китае

ПЕКИН, 6 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу призвал к еще более решительной борьбе с коррупцией в Китае.

В пятницу Си Цзиньпин принял участие в пленарной сессии Центральной комиссии Коммунистической партии Китая (КПК) проверке дисциплины. Как передает агентство Синьхуа , во время своего выступления в ходе сессии китайский лидер заявил, что "антикоррупционная борьба должна вестись глубже".

Центральная комиссия по проверке дисциплины — один из важнейших органов Компартии Китая, созданный для борьбы с коррупцией и другими злоупотреблениями в ее рядах. Комиссия проводит внутрипартийное расследование, после чего принимает решение о передаче дела в судебный орган.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК (в ноябре 2012 года) и председателя КНР (в марте 2013 года). С тех пор тысячи чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.