Геращенко отреагировал на инициативу запретить Марин Ле Пен въезд в страну

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости. Советник главы МВД Украины, депутат от фракции "Народный фронт" в украинском парламенте Антон Геращенко считает преждевременной инициативу украинских спецслужб запретить въезд на Украину лидеру французской правой партии "Национальный фронт" и кандидату на пост президента Франции Марин Ле Пен.

Ранее Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFMTV , что не считает незаконным воссоединение Крыма с Россией. В СБУ не исключили, что ей могут запретить въезд на Украину . После этого Служба безопасности Украины направила в МИД письмо с запросом на запрет на въезд в страну для Ле Пен сроком на пять лет.

"Я считаю, что это (запрет во въезде Ле Пен — ред.) преждевременно. Во-вторых, она сюда действительно не собирается. В-третьих, подобный запрет только придаст ей позитива перед ее избирателями. Я бы не стал этого делать на месте нашего президента и МИД", — сказал Геращенко в эфире телеканала "112 Украина" в четверг вечером.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".