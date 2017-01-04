СБ Украины просит МИД не пускать Ле Пен в страну

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) направила в МИД письмо с запросом на запрет на въезд в страну кандидату в президенты Франции, лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

Ранее во вторник Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFMTV, что не считает незаконным воссоединение Крыма с Россией. В СБУ не исключили, что ей могут запретить въезд на Украину.

"Третьего января СБУ направила письмо в МИД. Я думаю, что, возможно, даже сегодня уже будет положительный ответ и наша инициатива будет поддержана, что госпоже Ле Пен необходимо запретить въезд на территорию нашего государства", — цитирует слова Ткачука сайт телеканала "112 Украина".

По его словам, высказывания Ле Пен о Крыме должны иметь последствия, однако политик не является представителем официальной власти французской республики. "Это, к сожалению, не первый случай, когда иностранные политики позволяют себе определенные действия или высказывания, которые, по нашему мнению, противоречат интересам нашего государства", — добавил Ткачук.