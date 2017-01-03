СБУ грозит запретить Ле Пен въезд на Украину за слова о Крыме

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Кандидату в президенты Франции и лидеру партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен могут закрыть въезд на Украину за ее слова о Крыме, заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук изданию "Обозреватель".

"Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры", —сказал Ткачук.

При этом он отметил, что, поскольку Ле Пен является гражданкой Франции, решение вопроса о мерах против нее зависит не только от СБУ, но и от украинского МИД.

В интервью телеканалу BFMTV Марин Ле Пен заявила, что не считает незаконным воссоединение полуострова с Россией и не видит оснований оспаривать итог референдума, состоявшегося в Крыму в марте 2014 года.

На референдуме 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Референдум был проведен после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российские власти заявляют, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".