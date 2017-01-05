В ЕП призвали усилить контроль за мигрантами после инцидента в Инсбруке

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Депутат Европарламента от Австрийской партии свободы Барбара Кэппел (Barbara Kappel) назвала инцидент в Инсбруке "критическим", заявив о необходимости совершенствования правоохранительных органов и ужесточении мер контроля над потоками мигрантов.

Ранее австрийская газета Tiroler Tageszeitung сообщила, что в новогоднюю ночь на Рыночной площади и на набережной Herzog-Otto-Ufer австрийского города Инсбрука 19 женщин подверглись сексуальным домогательствам. Девять пострадавших девушек являются гражданками Австрии, шесть из них – уроженками провинции Южный Тироль, остальные – гражданки ФРГ, Швейцарии и Италии. Как сообщается, подозреваемые были иностранцами, предположительно, выходцами из Азии или Северной Африки.

"Проблема состоит в том, что мы, европейцы, в течение двух лет допускали огромные, почти неконтролируемые притоки мигрантов в наши страны. И теперь мы видим проблемы в Инсбруке, это стало критическим инцидентом, и мы больше не можем действовать, как раньше, после того, что случилось", — заявила Кэппел в интервью агентству Sputnik.

Депутат также подчеркнула, что необходимо депортировать тех мигрантов, которые не получили статус беженцев. По ее словам, они составляют порядка 90% от общего числа. Кэппел заявила, что нынешние системы соцобеспечения европейских стран не в состоянии справиться с массовым притоком беженцев.

"Нам нужно совершенствовать правоохранительные органы, сократить приток мигрантов, нам необходимо создать центры для мигрантов в Северной Африке и на Ближнем Востоке под мандатом ООН…" — сказала она.