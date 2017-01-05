В австрийском Инсбруке в Новый год группа иностранцев нападала на женщин

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Полиция австрийского города Инсбрук разыскивает группу мужчин "иностранной наружности" после жалоб женщин на сексуальные домогательства в новогоднюю ночь, сообщает местная газета Tiroler Tageszeitung.

Всего в полицию обратилось 19 женщин, большинству из которых от 19 до 25 лет. Они заявили о нападениях со стороны группы из десяти иностранцев в центре Инсбрука. Мужчины окружали их и хватали их за грудь и промежность.

Это происходило в период с 23:30 до 1:30, когда на улице было особенно много людей. Некоторые атаки попали на камеры видеонаблюдения, но из-за низкого качества записи установить личности нападавших пока не удалось. Пострадавшие пытались сфотографировать преступников, но качественных снимков не получилось.

Среди жертв домогательств — пять австриек, три итальянки, две немки и одна швейцарка.

"Такого у нас еще не было. Нам удалось точно определить, что мужчины были иностранцами. Мы проводим расследование", — отметил представитель местной полиции Эрнст Кранебиттер.

Как сообщает Tiroler Tageszeitung со ссылкой на начальника полиции Мартина Кирхлера, согласно большинству жалоб, нападавшие были выходцами либо из Центральной или Южной Азии, либо из Северной Африки.

Инцидент в Инсбруке не остался без внимания властей. Так, парламентарий от австрийской Партии свободы, член Европарламента Барбара Каппель, заявила в комментарии RT, что стране нужны новые миграционные законы, которые коснутся правил предоставления убежища и депортации.

"Мы должны их депортировать, конечно, и нам нужны соглашения с третьими странами, чтобы они забрали своих граждан обратно", — заявила Каппель. Она также подчеркнула, что, по данным МВД Австрии, 90% просителей убежища, не получив его, остаются в стране.

Парламентарий отметила, что если законные основания для предоставления убежища отсутствуют, то человек должен покинуть страну, причем это касается не только Австрии, но и любого другого европейского государства.

"Главная проблема заключается в том, что мы, европейцы, позволили этому огромному потоку мигрантов два года практически бесконтрольно проникать в наши страны, а теперь мы видим, что случилось в Инсбруке", — полагает политик. По словам Каппель, после этого происшествия нельзя оставлять все так, как есть.

Как отмечают СМИ, произошедшее в Инсбруке напомнило о событиях годичной давности, когда в новогоднюю ночь мигранты напали на женщин в Кельне и других городах Германии. Пострадавших — более 1200.