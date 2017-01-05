В Турции планируют арестовать 380 предпринимателей за связь с Гюленом

Ситуация в Турции после попытки переворота (579)

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Турецкие следователи выдали ордер на арест 380 предпринимателей в рамках расследования дела об организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, на которого Анкара возложила ответственность за попытку переворота в стране в июле, сообщает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным агентства, 380 предпринимателей обвиняются в финансировании организации Гюлена. Следователи потребовали произвести обыски в домах и офисах подозреваемых.

В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. По обвинению в связях с организацией Гюлена в Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.

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