В Турции планируют арестовать 380 предпринимателей за связь с Гюленом
16:0205.01.2017
(обновлено: 16:05 05.01.2017)
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Турецкие следователи выдали ордер на арест 380 предпринимателей в рамках расследования дела об организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, на которого Анкара возложила ответственность за попытку переворота в стране в июле, сообщает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на турецкие СМИ.
По данным агентства, 380 предпринимателей обвиняются в финансировании организации Гюлена. Следователи потребовали произвести обыски в домах и офисах подозреваемых.
В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.
Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. По обвинению в связях с организацией Гюлена в Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.
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Попытка военного переворота в Турции
Вечером 15 июля на улицах Стамбула и Анкары появились военные и тяжелая армейская техника, была слышна стрельба и взрывы.
За ночь обстрелу подверглись ряд важных объектов в турецкой столице в том числе здание генштаба, штаб-квартиры полиции, МВД.
В Стамбуле мятежники перекрыли движение по двум мостам через Босфор.
В ответ на призыв президента Турции Тайипа Эрдогана на улицы вышли тысячи человек в знак протеста против военного переворота.
В Стамбуле на площади Таксим военные вступили в перестрелку с манифестантами.
На здание парламента Турции был совершен авианалет. Спустя несколько часов там произошла интенсивная перестрелка. По данным СМИ, сторонники переворота открыли огонь по противникам путча.
Президент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в аэропорт Стамбула, обратился к нации и заявил о том, что была сделана попытка восстания против сплоченности и единства Турции.
Он заявил, что причастные к попытке переворота понесут наказание.
Тринадцать сторонников военного переворота в Турции были задержаны при попытке прорваться в президентский дворец в Анкаре, среди них трое высокопоставленных офицеров.
По данным СМИ, после попытки мятежа в Стамбуле было задержано 600 человек.
В результате попытки военного переворота погибли не менее 60 человек, из них 42 в Анкаре. Среди жертв беспорядков есть как военные, так и гражданские лица.
Президент Турции призвал людей оставаться на улицах до тех пор, пока ситуация не нормализуется.
Манифестанты выходят с государственными флагами в руках и портретами основателя страны Кемаля Ататюрка.
Тем не менее, по сообщениям очевидцев, мятежники продолжили вести вооруженные атаки.
Стамбульский аэропорт Ататюрка был взят под контроль военных, лояльных действующему правительству.
Истребители F-16 ВВС нанесли удары по танкам, находящимся у президентского дворца.
В Стамбуле мятежники начали сдаваться властям.