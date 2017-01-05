Президент Филиппин планирует посетить российские корабли в порту Манилы

МОСКВА, 5 янр – РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте может посетить большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома", которые находятся в порту Манилы с дружественным визитом, сообщили РИА Новости в посольстве РФ на Филиппинах.

Российские корабли прибыли в порт Манилы для пополнения запасов продовольствия, отдыха команды, а также посещения представителей вооруженных сил Филиппин с дружественным визитом. Корабли пробудут в порту до 7 января.

"Вопрос визита президента Филиппин на корабли в настоящее время прорабатывается", — сообщили в посольстве РФ, отвечая на вопрос, планирует ли Дутерте посетить российские корабли.

В российской дипмиссии также прокомментировали публикации некоторых СМИ со ссылкой на посла РФ в Маниле Игоря Ховаева о том, что Россия готова поставлять на Филиппины современное оружие, включая самолеты и подводные лодки. "Посол говорил, что Россия готова поставлять оружие в соответствии с международным правом и законодательством", — отметили в посольстве.