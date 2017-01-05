Порошенко не посетит "украинский ланч" Пинчука в Давосе, пишут СМИ

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко не посетит традиционный "украинский ланч" в Давосе в рамках Всемирного экономического форума, организованного известным украинским бизнесменом и меценатом Виктором Пинчуком, пишет в четверг интернет-издание "Левый берег" со ссылкой на источники в МИД.

Пинчук в конце прошлого года в статье в Wall Street Journal отметил, что ситуация в мире меняется: все говорит о том, что новая президентская администрация в США изменит политику в отношении России, а в Европе к власти могут прийти лидеры, готовые договариваться с Москвой. Чтобы приспособиться к новым реалиям, Украина должна быть готова идти на "болезненные компромиссы", отказаться от попыток вступить в ЕС и признать, что в среднесрочной перспективе не станет членом НАТО. Он также призвал Киев принять результаты местных выборов в Донбассе.

По информации источников издания, решение лидера Украины не посещать ланч было принято после публикации в газете Wall Street Journal статьи Пинчука с предложениями относительно урегулирования отношений между Украиной и Россией.

"Президент будет иметь свою программу в Давосе, однако к Пинчуку после статьи он точно не пойдет", — заявил один из собеседников "Левого берега".

Пинчук ежегодно во время Всемирного экономического форума в Давосе проводит "украинский ланч", в ходе которого обсуждаются тенденции развития Украины. Всемирный экономический форум пройдет 17-20 января.

В Киеве статью Пинчука резко раскритиковали. В частности, депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук назвал его предложения "путем к государственной измене" и "капитуляцией перед Москвой", а депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко объявил Пинчука "опасным врагом". Депутат Рады от "Оппозиционного блока", бывший вице-премьер Украины Александр Вилкул мнение Пинчука, напротив, поддержал.

Полную версию статьи Виктора Пинчука в Wall Street Journal читайте на сайте ИноСМИ >>

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в свою очередь опубликовал в газете Wall Street Journal статью о невозможности компромиссов с Россией.