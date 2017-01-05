Лидер Китая пообещал поддерживать выбранный Киргизией путь развития

БИШКЕК, 5 янв – РИА Новости. Китайская сторона неизменно будет поддерживать путь развития, выбранный Киргизией, и поддерживать усилия республики по обеспечению государственной независимости, говорится в телеграмме, направленной в четверг председателем КНР Си Цзиньпином по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Пекином и Бишкеком.

"Я придаю большое значение развитию китайско-кыргызских отношений. Китайская сторона неизменно будет поддерживать путь развития, выбранный Киргизстаном в соответствии со своими реалиями, поддерживать усилия Киргизстана, направленные на обеспечение государственной независимости, суверенитета, безопасности и развития", — говорится в сообщении.

Председатель КНР отметил, что Китай и Киргизия являются добрыми соседями и дружба двух народов имеет долгую историю. "На протяжении 25 лет сохраняется тенденция интенсивного развития китайско-киргизских отношений. После установления отношений стратегического партнерства между двумя странами в 2013 году двусторонние отношения вступили в русло ускоренного развития", — отмечается в телеграмме.

Лидер Китая также отметил углубление политического взаимодоверия между странами, а также сотрудничество в области энергетики, электроэнергии, инфраструктуры, сельского хозяйства, безопасности, а также в гуманитарной области. По его словам, оба государства твердо поддерживают друг друга по вопросам, затрагивающим интересы обеих стран, имеют плодотворное сотрудничество в международных структурах.

Президент Алмазбек Атамбаев отметил, что за четверть века Киргизия и Китай совместными усилиями наладили активный политический диалог, взаимовыгодное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, а также эффективное взаимодействие в области безопасности. "Наши позиции по многим актуальным и важным вопросам международной повестки дня схожи или близки… Великий шелковый путь связывает нас с незапамятных времен, можно сказать, что традиции дружбы и добрососедства, заложенные в древности, стали прочной основой современных кыргызско-китайских отношений", — говорится в телеграмме, направленной Атамбаевым китайском лидеру.