В Турции прошли обыски у сотрудников холдинга Dogan
10:3305.01.2017
(обновлено: 10:42 05.01.2017)
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Турецкая полиция задержала после обысков главного юрисконсульта и бывшего генерального директора холдинга Dogan, передает в четверг агентство Рейтер.
Турецкий Dogan Holding ведет деятельность в сфере СМИ, финансов, туризма и энергетики, владеет газетой Hurriyet и телеканалом CNN Turk.
Холдинговая компания сообщила, что обыски прошли только в личных офисах и домах двух сотрудников, на деятельность компании действия правоохранительных органов не повлияли.
Полиция действовала в рамках расследования дела в отношении организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, на которого Анкара возложила ответственность за попытку переворота в июле.
Попытка военного переворота в Турции
Вечером 15 июля на улицах Стамбула и Анкары появились военные и тяжелая армейская техника, была слышна стрельба и взрывы.
За ночь обстрелу подверглись ряд важных объектов в турецкой столице в том числе здание генштаба, штаб-квартиры полиции, МВД.
В Стамбуле мятежники перекрыли движение по двум мостам через Босфор.
В ответ на призыв президента Турции Тайипа Эрдогана на улицы вышли тысячи человек в знак протеста против военного переворота.
В Стамбуле на площади Таксим военные вступили в перестрелку с манифестантами.
На здание парламента Турции был совершен авианалет. Спустя несколько часов там произошла интенсивная перестрелка. По данным СМИ, сторонники переворота открыли огонь по противникам путча.
Президент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в аэропорт Стамбула, обратился к нации и заявил о том, что была сделана попытка восстания против сплоченности и единства Турции.
Он заявил, что причастные к попытке переворота понесут наказание.
Тринадцать сторонников военного переворота в Турции были задержаны при попытке прорваться в президентский дворец в Анкаре, среди них трое высокопоставленных офицеров.
По данным СМИ, после попытки мятежа в Стамбуле было задержано 600 человек.
В результате попытки военного переворота погибли не менее 60 человек, из них 42 в Анкаре. Среди жертв беспорядков есть как военные, так и гражданские лица.
Президент Турции призвал людей оставаться на улицах до тех пор, пока ситуация не нормализуется.
Манифестанты выходят с государственными флагами в руках и портретами основателя страны Кемаля Ататюрка.
Тем не менее, по сообщениям очевидцев, мятежники продолжили вести вооруженные атаки.
Стамбульский аэропорт Ататюрка был взят под контроль военных, лояльных действующему правительству.
Истребители F-16 ВВС нанесли удары по танкам, находящимся у президентского дворца.
В Стамбуле мятежники начали сдаваться властям.