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В мире

В Турции прошли обыски у сотрудников холдинга Dogan

10:3305.01.2017
(обновлено: 10:42 05.01.2017)
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Сотрудники правоохранительных органов Турции. Архивное фото
© AP Photo/ Burhan Ozbilici

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Турецкая полиция задержала после обысков главного юрисконсульта и бывшего генерального директора холдинга Dogan, передает в четверг агентство Рейтер.

Турецкий Dogan Holding ведет деятельность в сфере СМИ, финансов, туризма и энергетики, владеет газетой Hurriyet и телеканалом CNN Turk.

Исламский богослов Фетхуллах Гюлен
© AP Photo/ Selahattin Sevi, File
Мусульманское масонство
Холдинговая компания сообщила, что обыски прошли только в личных офисах и домах двух сотрудников, на деятельность компании действия правоохранительных органов не повлияли.

Полиция действовала в рамках расследования дела в отношении организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, на которого Анкара возложила ответственность за попытку переворота в июле.

Попытка военного переворота в Турции
Полиция и военные на улице Стамбула, Турция
© AFP 2016/ Yasin Akgul
Вечером 15 июля на улицах Стамбула и Анкары появились военные и тяжелая армейская техника, была слышна стрельба и взрывы.
Военные на улице Стамбула, Турция
© AFP 2016/ Bulent Kilic
За ночь обстрелу подверглись ряд важных объектов в турецкой столице в том числе здание генштаба, штаб-квартиры полиции, МВД.
Ситуация в Турции 15 июля 2016 года
© AFP 2016/ BULENT KILIC / AFP
В Стамбуле мятежники перекрыли движение по двум мостам через Босфор.
Военные перекрыли движение на Босфорском мосту в Стамбуле, Турция
© AP Photo/ Emrah Gurel
В ответ на призыв президента Турции Тайипа Эрдогана на улицы вышли тысячи человек в знак протеста против военного переворота.
Военные в районе Азиатская сторона. Стамбул, Турция
© AP Photo/ Emrah Gurel
В Стамбуле на площади Таксим военные вступили в перестрелку с манифестантами.
Сотрудники турецкой полиции возле здания военного штаба в Анкаре
© REUTERS/ Tumay Berkin
На здание парламента Турции был совершен авианалет. Спустя несколько часов там произошла интенсивная перестрелка. По данным СМИ, сторонники переворота открыли огонь по противникам путча.
Военные у моста через пролив Босфор в Турции
© REUTERS/ Stringer
Президент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в аэропорт Стамбула, обратился к нации и заявил о том, что была сделана попытка восстания против сплоченности и единства Турции.
Военные у моста через пролив Босфор в Стамбуле
© REUTERS/ Stringer
Он заявил, что причастные к попытке переворота понесут наказание.
Военные на площади Таксим в Стамбуле. 16 июля 2016
© REUTERS/ Murad Sezer
Тринадцать сторонников военного переворота в Турции были задержаны при попытке прорваться в президентский дворец в Анкаре, среди них трое высокопоставленных офицеров.
Вооруженные сотрудники полиции в Стамбуле, Турция
© REUTERS/ Kemal Aslan
По данным СМИ, после попытки мятежа в Стамбуле было задержано 600 человек.
Люди прячутся от стрельбы на улице Стамбула. 16 июля 2016
© REUTERS/ Yagiz Karahan
В результате попытки военного переворота погибли не менее 60 человек, из них 42 в Анкаре. Среди жертв беспорядков есть как военные, так и гражданские лица.
Обломки полицейской машины в Анкаре, Турция
© REUTERS/ Stringer
Президент Турции призвал людей оставаться на улицах до тех пор, пока ситуация не нормализуется.
Человек пытается блокировать танк в аэропорту Ататюрка. Стамбул, Турция
© REUTERS/ IHLAS News Agency
Манифестанты выходят с государственными флагами в руках и портретами основателя страны Кемаля Ататюрка.
Демонстрация возле аэропорта Ататюрка в Стамбуле, Турция
© REUTERS/ Huseyin Aldemir
Тем не менее, по сообщениям очевидцев, мятежники продолжили вести вооруженные атаки.
Президент Турции Реджеп Эрдоган на экстренной пресс-конференции. 16 июля 2016
© REUTERS/ Huseyin Aldemir
Стамбульский аэропорт Ататюрка был взят под контроль военных, лояльных действующему правительству.
Турецкие военные сдаются полиции в Стамбуле, Турция
© REUTERS/ Murad Sezer
Истребители F-16 ВВС нанесли удары по танкам, находящимся у президентского дворца.
Люди на танке в Анкаре, Турция
© REUTERS/ Huseyin Aldemir
В Стамбуле мятежники начали сдаваться властям.
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