В Китае жертвами взрыва газа на шахте стали пять горняков

ПЕКИН, 5 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Взрыв газовой смеси произошел на одной из шахт в китайской провинции Хэнань, погибли пять горняков, еще семь остаются заблокированными под землей, сообщило в четверг Центральное телевидение Китая (CCTV).

Инцидент произошел вечером в среду на шахте в уезде Дэнфэн городского округа Чжэнчжоу. В момент взрыва под землей находился 51 человек, из которых 39 сумели выбраться на поверхность. Продолжается спасательная операция.

Отмечается, что задержан человек, финансировавших деятельность шахты. Ведется дальнейшее расследование случившегося.