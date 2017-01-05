WP: сенат США с большой вероятностью утвердит Тиллерсона госсекретарем

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Сенат США с большой вероятностью утвердит на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона, выдвинутого избранным президентом республиканцем Дональдом Трампом на эту должность, пишет издание Washington Post.

Ранее издание Politico сообщило, что сенат США проведет 11 января слушания с четырьмя кандидатами на министерские посты в администрации Дональда Трампа. В частности, перед сенаторами выступят кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон, кандидат на пост главы ЦРУ Майк Помпео, а также кандидаты в руководители министерства юстиции и министерства образования Джефф Сешнс и Бетси Девос.

Как отмечает Washington Post, представители Демократической партии вряд ли смогут помешать назначению возглавлявшего ранее компанию ExxonMobil Тиллерсона госсекретарем при президенте-республиканце.

По данным издания, Тиллерсон провел ряд встреч с сенаторами от обеих партий в преддверии слушаний, назначенных на 11 и 12 января. Как отмечает газета, на прошедших встречах Тиллерсон продемонстрировал "ясный и жесткий" взгляд в отношении России, при этом он не брал на себя обязательств по какой-то конкретной политике, которой может придерживаться администрация Трампа.

Ранее американские политики и СМИ выражали опасения, упоминая о связях Тиллерсона с Россией: в конце 90-х он отвечал за проекты ExxonMobil в РФ, в 2011 году в качестве главы компании заключил соглашение о бурении в Арктике с "Роснефтью", неоднократно проводил переговоры с президентом Владимиром Путиным, а в 2013 году был награжден российским орденом Дружбы. На посту главы ExxonMobil он высказывался против антироссийских санкций — из-за них американская компания была вынуждена приостановить проект с "Роснефтью".