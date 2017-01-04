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В мире

Эксперт оценил последствия возможного переноса посольства США в Израиле

14:3704.01.2017
(обновлено: 15:03 04.01.2017)
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Израильский флаг. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Возможный перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим администрацией избранного президента Дональда Трампа вызовет новую волну радикализации на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

Госсекретарь США Джон Керри. Архивное фото
© AP Photo/ Markus Schreiber
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Ранее советник Трампа Келиэнн Конуэй заявила, что будущий глава США намерен перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. "Наш друг Израиль, наш большой друг на Ближнем Востоке, был бы благодарен", — сказала она в интервью изданию Politico.

"Есть неясность в отношении планов Трампа. Я бы даже сказал, ряд загадочно неконструктивных моментов в его планах. Самое главное, я считаю, это отсутствие когерентной последовательной линии, где-то он иногда мечется. Пока это риторика, может быть, все стабилизируется, от чего-то он откажется… Какая линия возобладает, сказать трудно. Возьмем ближневосточное урегулирование. С одной стороны, вроде, у Трампа есть больше шансов договориться с государствами региона, с другой стороны, есть непонятные высказывания и планы. Самый неконструктивный — план по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим",- сказал Наумкин. По его словам, ни одно государство мира не пойдет на этот "ужасный шаг" и не признает Иерусалим как столицу Израиля.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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"Это подрывает принцип "корпус сепаратум", который выводит Иерусалим из рамок и одного, и другого государства… Трамп отходит от этого, он отходит даже от той линии, которую когда-то в своем решении конгресс принял: там было сказано, что можно переносить посольство в Иерусалим, но администрации дается право откладывать это решение до будущих времен, исходя из существующей ситуации. Сейчас ситуация хуже, чем она была",- сказал эксперт. При этом он подчеркнул, что такое решение, "если Трамп его осуществит, да еще если он назначает послом Дэвида Фридмана, который представляет группу достаточно консервативных и агрессивных поселенцев", вызовет "резко негативную реакцию" в исламском мире, в арабском мире, среди палестинцев.

Израиль. Архивное фото
© Fotolia/ W. Zikas
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"Это вызовет прилив антиизраильских и антиамериканских настроений, подорвет позиции США в квартете международных посредников, в мирном процессе, и вызовет прилив людей в ряды радикальных организаций. Это будет новая волна радикализации, именно из-за этого", — считает Наумкин.

Американский конгресс еще в 1995 году принял закон о переносе в Иерусалим посольства США в Израиле. Однако из-за спорного статуса этого города тогдашний президент США Билл Клинтон решил воспользоваться своими полномочиями и отложить воплощение в жизнь данного решения. Следующие американские президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама также следовали данному примеру. В настоящий момент американское посольство находится в Тель-Авиве. В Иерусалиме расположено генеральное консульство США.

Читайте полный текст интервью с Виталием Наумкиным >>

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В мире
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • старуха Изрыгиль
    "Трамп отходит от этого, он отходит даже от той линии, которую когда-то в своем решении конгресс принял..."(С)

    Так он, Трамп, отходит, если вы, господа Эксперды, заметили, от многих, ранее очерченных и незыблемых линий!
    Вы, уж, определитесь, наконец, господа Эксперды, что петь!
    Иначе- несуразица получается: вам удобно и согласно ваших установок - поем дифирамбы, не по-вашему - да что же он такое творит, как смеет!!!
    Право, над вами уже все, кому не лень, потешаются...
    20:34
    04.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • старуха Изрыгиль
    "Трамп отходит от этого, он отходит даже от той линии, которую когда-то в своем решении конгресс принял..."(С)

    Так он, Трамп, отходит, если вы, господа Эксперды, заметили, от многих, ранее очерченных и незыблемых линий!
    Вы, уж, определитесь, наконец, господа Эксперды, что петь!
    Иначе- несуразица получается: вам удобно и согласно ваших установок - поем дифирамбы, не по-вашему - да что же он такое творит, как смеет!!!
    Право, над вами уже все, кому не лень, потешаются...
    20:34
    04.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
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