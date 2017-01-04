Эксперт оценил последствия возможного переноса посольства США в Израиле

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Возможный перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим администрацией избранного президента Дональда Трампа вызовет новую волну радикализации на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
"Есть неясность в отношении планов Трампа. Я бы даже сказал, ряд загадочно неконструктивных моментов в его планах. Самое главное, я считаю, это отсутствие когерентной последовательной линии, где-то он иногда мечется. Пока это риторика, может быть, все стабилизируется, от чего-то он откажется… Какая линия возобладает, сказать трудно. Возьмем ближневосточное урегулирование. С одной стороны, вроде, у Трампа есть больше шансов договориться с государствами региона, с другой стороны, есть непонятные высказывания и планы. Самый неконструктивный — план по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим",- сказал Наумкин. По его словам, ни одно государство мира не пойдет на этот "ужасный шаг" и не признает Иерусалим как столицу Израиля.
Американский конгресс еще в 1995 году принял закон о переносе в Иерусалим посольства США в Израиле. Однако из-за спорного статуса этого города тогдашний президент США Билл Клинтон решил воспользоваться своими полномочиями и отложить воплощение в жизнь данного решения. Следующие американские президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама также следовали данному примеру. В настоящий момент американское посольство находится в Тель-Авиве. В Иерусалиме расположено генеральное консульство США.