Япония начнет строительство новой страны, заявил премьер Синдзо Абэ

ТОКИО, 4 янв — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония приступает к строительству "новой страны", которая сама будет определять свое будущее, заявил в среду на пресс-конференции по случаю Нового года японский премьер-министр Синдзо Абэ в городе Исэ префектуры Миэ.

Запись его выступления опубликована на сайте интернет-телевидения правительства Японии.

В 2017 году исполняется 70 лет со времени создания в Японии под эгидой США послевоенной "мирной конституции", которую правительство Абэ стремится изменить, чтобы получить большую самостоятельность в вопросе обороны страны.

"Сейчас пора смотреть в будущее, на последующие 70 лет, и начать строительство новой страны", — сказал Абэ журналистам. По его словам, будущее японцев это "не то, что кто-то еще им должен дать". "Мы, японцы, построим его своими руками — сейчас как раз нужны усилия, чтобы сделать это", — добавил премьер.

Открыть путь к такому будущему, по его словам, должна следующая сессия парламента Японии, которая откроется 20 января. При этом он в очередной раз подтвердил, что не намерен досрочно распускать Палату представителей для проведения досрочных выборов. С другой стороны, правящая коалиция Либерально-демократической партии Японии и партии "Комэйто" и так обладают необходимым для принятия законов большинством мест законодателей.

Главное внимание администрация Абэ в 2017 году намерена, по словам премьер-министра, уделить экономике и активной дипломатии во внешней политике.