Бывший посол Казахстана в США Умаров стал постпредом при ООН

АЛМА-АТА, 4 янв – РИА Новости, Михаил Егорин. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении постоянным представителем республики при ООН Кайрата Умарова, который ранее работал послом в США, сообщила в среду пресс-служба казахстанского лидера.

"Указом главы государства Умаров Кайрат Ермекович назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки", — говорится в сообщении.

В разное время Умаров работал советником посольства Казахстана в США, послом по особым поручениям министерства иностранных дел республики, послом Казахстана в ряде стран, занимал должность заместителя министра иностранных дел Казахстана. С 2013 года являлся послом Казахстана в США.

В конце декабря Назарбаев назначил бывшего постпреда страны при ООН Кайрата Абдрахманова главой МИД республики.