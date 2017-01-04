МИД Киргизии: Анкара не делала запрос в отношении подозреваемого в теракте

БИШКЕК, 4 янв – РИА Новости. Киргизия не получала официального запроса из Турции в отношении гражданина республики, подозреваемого в причастности к теракту в ночном клубе в Стамбуле, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского МИД.

Ранее СМИ сообщали, что в совершении теракта в Стамбуле подозревается 28-летний гражданин Киргизии Яхья Машрапов. В социальных сетях также появилась фотография его паспорта. Сам Машрапов ранее заявил, что что не имеет отношения к теракту.

"До настоящего времени от турецкой стороны по дипломатическим каналам не поступали какие-либо запросы в отношении Машрапова. Первоначальная информация о якобы причастности гражданина Киргизстана Машрапова, широко растиражированная турецкими и иностранными СМИ, не подтверждается", — сказали в пресс-службе.

В МИД подчеркнули, что власти республики готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам Турции в расследовании данного теракта, в случае поступления соответствующего запроса.

По данным МИД, правоохранительные органы Киргизии "самостоятельно проводят работу" по изучению информации, появившейся в СМИ, в результате которой "достоверно установлено, что бизнесмен Машрапов прилетел в Стамбул 1 января и вылетел в Бишкек 3 января". Киргизстанец был допрошен турецкой полицией, после чего ему позволили покинуть Турцию.

МИД Киргизии обратился к СМИ с напоминанием о необходимости соблюдения прав, в том числе принципа презумпции невиновности в отношении гражданина Киргизии Машрапова.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

О терактах в Турции в 2016-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>