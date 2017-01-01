Теракты в Турции в 2016-2017 годах

2017

1 января произошло вооруженное нападение на ночной клуб в Стамбуле, в ходе которого погибли 39 человек и пострадали 69.

2016

17 декабря теракт произошел в городе Кайсери в центральной части Турции. Заминированная машина взорвалась около автобуса, в котором ехали в увольнение солдаты и ефрейторы, 13 военных погибли и 55 получили ранения. Теракт совершил террорист-смертник.

10 декабря в одном из центральных районов Стамбула Бешикташ рядом со стадионом "Водафон Арена" через полтора часа после окончания футбольного матча между местным "Бешикташем" и "Бурсаспором" из Бурсы произошел взрыв заминированного автомобиля. Взрывное устройство было приведено в действие с помощью дистанционного управления, когда рядом с заминированной машиной находился автобус с полицейскими, которые обеспечивали охрану футбольного матча и покидали район стадиона по окончанию спортивного мероприятия. Позже глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил о втором взрыве также в районе стадиона, который совершил террорист-смертник. В результате двойного теракта погибли 44 человека, в том числе 38 полицейских. Ответственность за теракт взяла на себя курдская радикальная группировка "Ястребы свободы Курдистана".

24 ноября в городе Адана на юге Турции взрыв прогремел неподалеку от здания канцелярии губернатора. Пострадал 31 человек.

4 ноября в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции восемь человек, в том числе двое полицейских, стали жертвами взрыва заминированного автомобиля.

9 октября в районе Шемдинли провинции Хаккари на юго-востоке Турци погибли десять военных и восемь гражданских. Еще 27 человек, в том числе 11 военных, получили ранения.

12 сентября заминированный автомобиль взорвался в городе Ван на востоке Турции. Взрыв произошел на площади между зданиями администрации провинции Ван, местного отделения правящей Партии справедливости и развития и полицейским участком. В результате взрыва пострадали 48 человек. По данным местных властей, среди пострадавших два сотрудника полиции, остальные — гражданские лица.

26 августа утром мощный взрыв прогремел рядом со зданием управления полиции в городе Джизре провинции Ширнак на юго-востоке Турции. В результате теракта 11 полицейских погибли, 78 человек, среди которых трое гражданских лиц, получили ранения. Здание полиции было полностью разрушено.

23 августа взрывное устройство сработало недалеко от трассы в районе Улуделе провинции Ширнак на юго-востоке Турции. Двое турецких военных погибли и трое получили ранения. Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно, когда мимо проезжал военный бронированный автомобиль.

20 августа в городе Газиантеп на юге Турции во время свадебного торжества произошел взрыв. Погибли 54 человека, около 70 получили ранения. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что устроившему взрыв в городе Газиантеп смертнику было от 12 до 14 лет.

18 августа два взрыва произошли у полицейских участков в городах Элязыг и Ван. В Элязыге погибли пять человек. В Ване погибли три человека. Число раненых в обоих терактах превысило 290. Третий за сутки взрыв прогремел недалеко от города Хизан. Взрывное устройство взорвалось при прохождении автоколонны военных. Погибли пять военных, пострадали четверо. Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) взяла на себя ответственность за взрыв в городе Элязыг.

17 августа начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в турецкой провинции Ван недалеко от границы Турции с Ираном. Объектом атаки стало отделение полиции. В результате взрыва три человека погибли, 71 человек получили ранения, 17 из них — полицейские.

15 августа взрыв прогремел в городе Чинар турецкой провинции Диярбакыр. По данным агентства Dogan, взрыв произошел возле управления движения транспорта. Телеканал CNN Turk сообщил, что погибли три человека, среди них есть ребенок. В полиции отметили, что 25 человек получили травмы.

10 августа взрыв прогремел рядом с больницей в турецкой провинции Мардин. Три человека погибли, около 50 пострадали ранения. Инцидент произошел близ границы с Сирией. В этот же день полицейская машина взорвалась на юго-востоке Турции. По данным агентства Рейтер, в результате инцидента пострадали более десяти человек.

1 августа взрыв произошел в провинции Бингёль на юго-востоке Турции на окружной дороге в 15 километрах от города Бингёля. Предположительно, члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана подорвали начиненную взрывчаткой машину в момент проезда по дороге бронемашины с полицейскими. В результате инцидента шесть полицейских погибли, и четверо получили ранения.

28 июля взрывное устройство сработало недалеко от трассы на юго-востоке Турции недалеко от города Сиирт. В результате взрыва погибли двое турецких военных. Бомбу привели в действие дистанционно, когда мимо проезжал военный автомобиль.

25 июля самодельное взрывное устройство взорвалось в провинции Мардин на юго-востоке Турции. Самодельная бомба взорвалась на трассе между населенными пунктами Кызылтепе и Вираншехир во время проезда бронированной полицейской машины. Двое полицейских погибли на месте, еще один получил ранения.

10 июля самодельное взрывное устройство сработало в провинции Хаккари на юго-востоке Турции на трассе Бейюрду-Актютюн во время проезда бронированной машины с военными, которые патрулировали дорогу. В результате взрыва четверо военнослужащих погибли и один ранен.

28 июня три взрыва прогремели на входе, выходе и на парковке в международном терминале аэропорта Ататюрка в Стамбуле. Трое террористов-смертников открыли огонь по пассажирам из автоматов, после чего привели в действие взрывные устройства. При теракте погибли 43 человека, из них 19 иностранцев. Более 200 человек получили ранения.

8 июня заминированная машина взорвалась у здания полиции в городе Мидьят провинции Мардин, расположенной на юго-востоке Турции. Погибли три человека, еще 30 человек получили ранения.

7 июня взрыв прогремел вблизи служебного автобуса спецназа полиции недалеко от остановки общественного транспорта в квартале Везнеджилер (район Бейязит) в европейской части Стамбула. По сообщениям турецких СМИ, взрыв совершила террористка-смертница. В результате взрыва заминированного автомобиля погибли 11 и пострадали 36 человек. Среди погибших шесть полицейских и пятеро гражданских.

29 мая произошел взрыв на участке жандармерии в городе Кулп в турецкой провинции Диярбакыр, пострадали несколько военнослужащих.

25 мая в городе Даргечит турецкой провинции Мардин произошел подрыв автомобиля с взрывчаткой, направленном курдскими повстанцами на военный лагерь. По данным курдского агентства ANF, двадцать турецких солдат погибли и 15 получили ранения.

16 мая четыре человека пострадали при взрыве в районе Малтепе в Стамбуле. Бомба находилась в пакете, оставленном под путепроводом. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

12 мая в населенном пункте Сарыкамыш района Сур провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции произошел сильный взрыв. Взорвалось от 10 до 15 тонн взрывчатки в заминированном грузовике. Погибли 16 человек, 23 получили ранения. Взрыв произошел, по версии властей, после того, как местные жители пытались задержать членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), которые ранее угнали грузовик и погрузили на него взрывчатку с целью совершения терактов.

1 мая в результате взрыва заминированного автомобиля у здания управления жандармерии в городе Диджле провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции один военнослужащий погиб и 23 человека получили ранения.

1 мая прогремел взрыв заминированного автомобиля около полицейского участка в городе Газиантепе на юго-востоке Турции. Затем произошла перестрелка между полицейскими и боевиками. По меньшей мере, девять человек получили ранения, среди раненых — шесть сотрудников полиции.

25 апреля взрыв прогремел в центре города Бурса в районе исторической мечети Улу Джами в сквере рядом с мечетью. По данным властей, взрыв произвела террористка-смертница, которая стала единственной погибшей. Тринадцать человек получили ранения.

11 апреля заминированный автомобиль взорвался на военной базе на юго-востоке Турции. Несколько человек получили ранения.

9 апреля взрыв произошел рядом с переходом в турецком Стамбуле, три человека пострадали. По данным СМИ, взрывное устройство находилось в нейлоновой сумке, оставленной около перехода.

31 марта взрыв заминированного автомобиля прогремел в районе городского автовокзала Диярбакыра во время следования по улице полицейского микроавтобуса. Жертвами теракта стали семеро полицейских, ранения получили 27 человек, в том числе 13 правоохранителей.

19 марта в Стамбуле на популярной туристической пешеходной улице Истикляль, между торговым центром и муниципалитетом района Бейоглу прогремел взрыв. На улице расположено генеральное консульство РФ, а также ряд дипмиссий других государств. Взрыв устроил террорист-смертник. По сообщению властей, погибли пять человек, в том числе террорист-смертник. 20 человек получили ранения.

13 марта произошел взрыв на автобусной остановке рядом со сквером Гювен-парк в самом центре Анкары. Полностью сгорел один муниципальный автобус и несколько автомобилей. Взорвался заминированный автомобиль, находившийся между двумя автобусами. Минздрав Турции сообщил о 37 погибших, в том числе как минимум одной террористке. Пострадали 125 человек.

4 марта заминированный автомобиль взорвался около поста дорожной полиции и общежития для полицейских в Нусайбине на юго-востоке Турции. После взрыва, члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана открыли огонь из гранатометов по зданию, полиция открыла ответный огонь. Здание общежития получило серьезные повреждения, возник пожар. Двое полицейских погибли, 35 человек получили ранения, в том числе полицейские, члены их семей и двое гражданских лиц.

3 марта две женщины бросили гранаты в проезжающий полицейский автобус рядом с полицейским участком в стамбульском районе Байрампаша и открыли стрельбу из автоматического оружия. Женщины попытались скрыться на такси, а затем, выбежав из машины, спрятались в одном из жилых домов, где их заблокировала полиция. Сотрудники полиции через громкоговорители в течение получаса призывали женщин сдаться. Не получив ответа, спецназ начал штурм здания, в результате которого обе террористки были уничтожены. Во время операции ранения получили двое полицейских.

18 февраля в городе Лидже на пути следования военного конвоя сработало взрывное устройство, погибли семь человек.

17 февраля взрыв заминированного автомобиля произошел на оживленном перекрестке в центре Анкары неподалеку от зданий парламента, генштаба и общежития для военных. Погибли 29 человек, ранения получил 61.

22 января произошел взрыв самодельного взрывного устройства во время школьной линейки в районе Баглар провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции. Трое детей получили ранения и были госпитализированы. Власти возложили ответственность за взрыв на боевиков Рабочей партии Курдистана.

20 января два турецких силовика, участвовавшие в антитеррористической операции, погибли в районе Сур города Диярбакыр на юго-востоке страны в результате взрыва придорожной мины, заложенной боевиками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

18 января боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана обстреляли из гранатометов принадлежащий полиции микроавтобус в провинции Ширнак на юго-востоке Турции. Двое полицейских погибли и пятеро получили ранения.

18 января в районе Идиль провинции Ширнак около рвов и баррикад боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) подорвали на противотанковой мине бронемашину. Четверо полицейских пострадали, трое – погибли.

13 января начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался у отделения полиции в турецкой провинции Диярбакыр на юго востоке страны около 23.30 по местному времени (0.30 мск). В результате взрыва шесть человек погибли, среди них трое детей, и 30 человек получили ранения. По данным местных СМИ, взрывное устройство сработало у входа в здание полиции. Взрывом также были повреждены соседние дома местных жителей.

12 января мощный взрыв прогремел утром в районе площади Султанахмет в центре Стамбула рядом с трамвайной остановкой в момент, когда там находилась группа туристов. Власти сообщали о гибели десяти человек и 15 раненых. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что взрыв совершил террорист-смертник из Сирии. По словам премьера Турции Ахмета Давутоглу, террорист является членом группировки "Исламское государство" (ДАИШ, запрещена в РФ). По сообщениям немецких СМИ, большинство жертв – пенсионеры из одной туристической группы.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников