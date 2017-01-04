В Турции задержали пять боевиков ИГ по подозрению в причастности к теракту

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Полиция Турции задержала пятерых боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), подозреваемых в причастности к теракту в ночном клубе Стамбула, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные СМИ.

О терактах в Турции в 2016-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>

Ранее сообщалось, что турецкая полиция в субботу задержала восемь боевиков ИГ по подозрению в подготовке теракта. 30 декабря полиция задержала в провинции Адана на юге страны 40 человек, подозреваемых в причастности к ИГ.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.