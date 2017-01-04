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В мире

В МИД Казахстана назвали приоритеты страны в Совбезе ООН

10:2904.01.2017
(обновлено: 10:32 04.01.2017)
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Подготовка к заседанию Совбеза ООН. Архивное фото
© AP Photo/ Julie Jacobson

АСТАНА, 4 янв — РИА Новости. Казахстан на правах непостоянного члена Совета Безопасности ООН принял участие в первом заседании организации в 2017 году, в ходе которого были озвучены приоритетные для республики вопросы в работе данного органа, сообщила в среду пресс-служба министерства иностранных дел страны.

СБ ООН. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Астахов
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Казахстан вступает в права непостоянного члена Совбеза ООН с первого января
В ходе заседания во вторник была утверждена программа работы Совбеза на январь 2017 года. Казахстанскую делегацию представил временный поверенный в делах Барлыбай Садыков. В этот же день состоялась традиционная рабочая встреча всех руководителей делегаций членов Совбеза.

"В выступлении перед членами Совета Безопасности ООН Барлыбай Садыков озвучил приоритетные для Казахстана вопросы в работе данного органа, такие как превентивная дипломатия и укрепление мер доверия, нераспространение, урегулирование конфликтов и противодействие международному терроризму", — говорится в сообщении министерства.

Вид Астаны. Архивное фото
© Fotolia/ rm
В Казахстане назначили нового министра иностранных дел
По данным ведомства, 4 января состоятся закрытые консультации Совета по ситуации в Сирии (положение с химическим оружием в стране) и Ираке (гуманитарный аспект).

"Одними из основных мероприятий месяца станут намеченные на 10 января этого года открытые дебаты СБ ООН высокого уровня на тему "Предотвращение конфликтов и сохранение мира", в ходе которых члены Совета, как ожидается, заявят о своих приоритетах в данной сфере и поддержке нового руководства ООН. В них примут участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и ряд глав внешнеполитических ведомств государств-членов Совбеза, в том числе министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов", — отметили в министерстве.

Заседание Совета Безопасности ООН
© AFP 2016/ Kena Betancur
Совбез ООН в обновленном составе вернется к старым проблемам
Семнадцатого января на уровне постпредов пройдут традиционные ежеквартальные открытые дебаты по ситуации на Ближнем Востоке, включая Палестинский вопрос. В первом месяце года в ходе брифингов и закрытых консультаций состоится обсуждение ситуации в Йемене, Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Судане, Южном Судане, Западной Африке и Сахеле, Мали, Чаде, Сомали, Кипре, Колумбии, а также вопросы исполнения резолюции по иранской ядерной программе. Под председательством Казахстана пройдут заседания Комитетов СБ ООН по Сомали и Эритрее, а также по борьбе с террористическими группировками. В январе ожидается принятие плановых резолюций Совбеза по ситуации на Кипре и в ЦАР, а также, в случае достижения консенсуса среди членов СБ, по ситуации с химическим оружием в Сирии.

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