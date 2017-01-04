Президент Узбекистана подписал закон о борьбе с коррупцией

ТАШКЕНТ, 4 янв — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон "О противодействии коррупции", текст документа опубликован в среду в местной прессе.

В октябре 2016 года закон был внесен на рассмотрение в парламент по инициативе Мирзиеева, в ноябре документ был принят законодательной (нижней) палатой парламента, в декабре одобрен Сенатом (верхней палатой) и вступил в силу с момента его опубликования в СМИ.

Закон регулирует основные принципы и направления государственной политики по противодействию коррупции, участие органов самоуправления граждан, институтов гражданского общества, средств массовой информации и граждан, а также международное сотрудничество в данной сфере.

В соответствии с законом, для обеспечения координации деятельности и усиления взаимодействия субъектов противодействия коррупции будет создана Республиканская межведомственная комиссия по противодействию коррупции. В ее состав войдут представители бизнеса, общественных объединений, ряда других институтов гражданского общества.

В документе раскрываются понятия "коррупция", "коррупционное правонарушение", "противодействие коррупции", "конфликт интересов", а также вводятся новые меры противодействия коррупции.

В соответствии с законом, преследование лиц, сообщающих информацию о коррупционных правонарушениях, влечет ответственность в соответствии с законом.

В 2008 году Узбекистан присоединился к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (Нью-Йорк, 31 октября 2003 года), а в 2010 году — к Стамбульскому плану действий Сети по борьбе с коррупцией Организации экономического сотрудничества и развития. Также за последние годы в стране принят ряд важных нормативно-правовых актов по совершенствованию правовых механизмов противодействия коррупции.