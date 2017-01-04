Президент Узбекистана подписал закон о борьбе с коррупцией

ТАШКЕНТ, 4 янв — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон "О противодействии коррупции", текст документа опубликован в среду в местной прессе.
Закон регулирует основные принципы и направления государственной политики по противодействию коррупции, участие органов самоуправления граждан, институтов гражданского общества, средств массовой информации и граждан, а также международное сотрудничество в данной сфере.
В документе раскрываются понятия "коррупция", "коррупционное правонарушение", "противодействие коррупции", "конфликт интересов", а также вводятся новые меры противодействия коррупции.
В 2008 году Узбекистан присоединился к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (Нью-Йорк, 31 октября 2003 года), а в 2010 году — к Стамбульскому плану действий Сети по борьбе с коррупцией Организации экономического сотрудничества и развития. Также за последние годы в стране принят ряд важных нормативно-правовых актов по совершенствованию правовых механизмов противодействия коррупции.