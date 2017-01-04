Трамп 20 января получит доступ к аккаунту президента США в Twitter

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп 20 января получит доступ к президентскому аккаунту в Twitter, у которого насчитывается 13 миллионов подписчиков, заявил помощник и директор по социальным сетям в команде Трампа Дэн Скавино.

"@PEOTUS (аккаунт президента США — ред.) будет доступен для нашего 45-го президента США Дональда Трампа 20 января 2017 года. Аккаунт сохранит все 13 миллионов подписчиков и начнет работу без твитов на ленте сообщений", — говорится на приложенной к сообщению Скавино в Twitter фотографии.

Отмечается, что аккаунт Трампа в Twitter насчитывает порядка 18,5 миллионов подписчиков.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.