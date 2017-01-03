В казахстанском поселке объявили режим ЧС после обрушения жилого дома

АСТАНА, 3 янв – РИА Новости. В поселке Шахан Карагандинской области, где в результате обрушения части пятиэтажного дома погибли девять человек, объявлен режим ЧС местного масштаба, сообщили РИА Новости в администрации города Шахтинска.

Часть пятиэтажного дома обрушилась в поселке Шахан Карагандинской области Казахстана вечером в воскресенье. Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти человек, в том числе трех детей. По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла, который находился в подвале дома.

"В поселке Шахан объявлен режим ЧС местного масштаба", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, в ближайшие дни пройдут похороны погибших, а для сбора помощи пострадавшим будет открыт специальный счет.