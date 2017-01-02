Боевики атаковали полицейский участок в иракском городе Самарра

КАИР, 2 янв — РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли при атаке смертников на полицейский участок в иракском городе Самарра, сообщает саудовский телеканал "Аль-Арабия".

Двое смертников подорвали себя на входе в полицейский участок, после чего группа террористов смогла ворваться внутрь здания. По данным СМИ, бои в этом месте еще продолжаются. Иракские военные стянули к месту происшествия подкрепления, в небе барражируют вертолеты.

Как сообщил иракский телеканал "Ас-Сумария", силовикам к этому времени уже удалось уничтожить нападавших.

В городе введен комендантский час.