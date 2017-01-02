Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв автомобиля в Багдаде

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв заминированного автомобиля в районе Багдада, передает агентство Рейтер.

Взрыв, который осуществил смертник, прогремел на площади в районе Мадинат-эс-Садр. Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва возросло до 32, ранен 61 человек.

Ранее в понедельник группировка заявила о своей причастности к теракту в ночном клубе в Стамбуле, произошедшему в новогоднюю ночь, жертвами которого стали 39 человек.

"Исламское государство" является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются войска Сирии при поддержке российских ВКС, армия Ирака, международная коалиция во главе с США, а также курды, ливанские и иракские шиитские ополченцы.