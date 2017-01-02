Флаги у штаб-квартиры НАТО приспущены из-за теракта в Стамбуле

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Все флаги у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе приспущены в знак солидарности с Турцией после теракта в Стамбуле, заявила в понедельник официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

"Все флаги у штаб-квартиры НАТО приспущены. Солидарность с Турцией после новогоднего теракта в Стамбуле. #Reina", — говорится в сообщении Лунгеску в Twitter

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.

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