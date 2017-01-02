Президент Казахстана соболезнует в связи с гибелью людей при обрушении дома

АЛМА-АТА, 2 янв – РИА Новости, Михаил Егорин. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с обрушением части пятиэтажного дома в поселке Шахан Карагандинской области, где в результате ЧП погибли девять человек, сообщила пресс-служба президента.
По информации пресс-службы, глава государства с глубокой скорбью воспринял известие об обрушении подъезда в многоквартирном доме в поселке Шахан.
"Нурсултан Назарбаев выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим", — отмечается в сообщении.
Президент поручил акиму (губернатору) Карагандинской области, а также уполномоченным государственным органам принять неотложные меры для оказания всесторонней помощи всем пострадавшим жильцам и установления причин происшествия.