Президент Казахстана соболезнует в связи с гибелью людей при обрушении дома

АЛМА-АТА, 2 янв – РИА Новости, Михаил Егорин. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с обрушением части пятиэтажного дома в поселке Шахан Карагандинской области, где в результате ЧП погибли девять человек, сообщила пресс-служба президента.

Часть пятиэтажного дома обрушилась в поселке Шахан Карагандинской области Казахстана вечером в воскресенье. Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти человек, в том числе трех детей. По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла, который находился в подвале дома.

По информации пресс-службы, глава государства с глубокой скорбью воспринял известие об обрушении подъезда в многоквартирном доме в поселке Шахан.

"Нурсултан Назарбаев выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим", — отмечается в сообщении.

Президент поручил акиму (губернатору) Карагандинской области, а также уполномоченным государственным органам принять неотложные меры для оказания всесторонней помощи всем пострадавшим жильцам и установления причин происшествия.