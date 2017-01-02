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В мире

Жители об обрушении дома в Казахстане: все к этому шло

Тема:
Главное за 2 января 2017 года (11)
13:1902.01.2017
(обновлено: 18:13 02.01.2017)
3777652
Обрушение жилого дома в Казахстане
© Фото: Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана

АСТАНА, 2 янв – РИА Новости, Асем Миржекеева. Не прошло и суток, как в небе над маленьким поселком городского типа Шахан в Карагандинской области Казахстана отгремели последние новогодние фейерверки. Но 1 января 2017 года для местных жителей теперь навсегда станет траурной датой: девять человек, в числе которых трое ребятишек, оказались под руинами дома, в котором еще несколько часов назад звучали детский смех и самые теплые пожелания. Корреспондент Sputnik Казахстан побывала на месте трагедии.

Обрушение дома в Казахстане
© Фото: Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана
На месте обрушения дома в Казахстане завершили поисково-спасательные работы
Часть пятиэтажного дома обрушилась в Шахане вечером в воскресенье. Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти человек, в том числе троих детей. По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла, который находился в подвале дома. Возбуждено уголовное дело, создана межведомственная комиссия для установления причин.

Серый поселок

Поселок Шахан находится в нескольких десятках километров от города Шахтинска. Здесь живут порядка восьми тысяч человек. Да как живут? Почти что выживают. Некогда цветущий шахтерский поселок, развернувшийся между шахтами "Тентекская" и имени Ленина, сейчас похож на забытое богом место. Черные и пустые окна, бродячие собаки, сизый дым уныло напоминают о шахтерах, которые своим трудом прославляли Карагандинскую область.

© Ruptly
Работа спасателей МЧС на месте обрушения жилого дома в Казахстане

Дорога, ведущая к Шахану, в этот трагический день застилала густая снежная поземка, которая тщательно пыталась скрыть ямы и колдобины на асфальте. Разбитую дорогу два года назад размыл весенний паводок, добавив глубоких выбоин в и без того плачевный пейзаж. Подъезжая ближе к поселку, в глаза сразу бросается сизый дым, нависший над ним, и стрела подъемного крана, работающего на месте жуткой трагедии. Именно по нему мы и определили, где в первый день нового года оборвались почти десяток жизней.

Место происшествия оцеплено, жильцов обрушившегося дома не впускают в квартиры. Этой ночью тут не стало целого подъезда — пять этажей, 15 квартир, шести взрослых, троих детей. Такое ощущение, что часть дома как будто отрубило неотточенным топором. В воздухе повисли кухонные раковины, диваны, разорванный тюль колышется на ветру.

© Фото: Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана
Обрушение жилого дома в Казахстане

Трагедия произошла в 22.40. Неожиданный грохот разнесся по всему Шахану. С соседних домов и подъездов стали выбегать ничего не понимающие жильцы.

"Около восьми вечера нам выключили свет, а примерно через два часа произошел взрыв, — горько плача рассказывает Инна. – В первом подъезде жила моя сотрудница. Она потеряла мужа и сына. Вы даже представить себе не можете, что тут творилось. Мы стали выскакивать из домов, ничего не успели взять с собой. И нас теперь не запускают в свои квартиры".

Все к этому шло

Наблюдая за разбором завалов, местные жители в один голос твердят, что если бы местные власти услышали их много лет назад, то этой трагедии могло и не быть. Как оказалось, сразу после обретения Казахстаном независимости шахтерский поселок потерял единственную котельную, которая централизованно подавала отопление во все дома. Котельную разобрали по кирпичам, а новую так и не построили. Это при том, что каждый год местные власти обещают, что в домах шаханцев будет тепло, но обещания так и остались не более чем просто словами.

Обрушение жилого дома в Казахстане
© Фото: Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана
После обрушения дома в Казахстане возбудили уголовное дело
Многоэтажные дома здесь отапливаются в зимнее время, в лучшем случае, благодаря мини-котельным, которые построены за счет самих жильцов. А в худшем — что даже страшно представить в наше время — буржуйками, которые устанавливаются даже на пятых этажах. Наверх несут уголь, а спускают золу, которой тут, кстати, немерено.

Первый звоночек этой трагедии прозвучал около трех лет назад. Небольшой котел в подвале пятиэтажного дома под номером семь разорвало на части, а кочегара швырнуло ударной волной в другую сторону. К счастью, дом остался цел, также как и жизнь кочегара. Но уже тогда шаханцы стали понимать, что рано или поздно не миновать им трагедии.

"Мы живем как на пороховой бочке! Почти в каждом доме у нас такая система отопления, и нет специалистов, которые могли бы их обслуживать. Зарплата у кочегара маленькая, никто не хочет за нее браться. Как правило, работают алкаши. Видать, такой и тут трудился. По незнанию закинул угля, закрыл поддувало, клапаны не открыл, и котел стать перекипать", — предполагает местная жительница.

Вокруг многоэтажки, где до сих пор работают спасатели и разгребаются завалы, валяются газовые баллоны, вероятно, с еще неизрасходованным пропаном. Известно, что бытовым газом в этажных домах категорически пользоваться нельзя, но шаханцам деваться некуда: свет периодически выключают, центрального газоснабжения тоже в помине нет. К счастью, на этот раз ни один баллон не взорвался, иначе жертв могло было быть и больше.

© Фото: Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана
Обрушение жилого дома в Казахстане

"Неужели нужно произойти трагедии, умереть детям, чтобы потом нас услышали. Мы много лет просим обратить на нас внимание, но все без толку. Страшно заходить домой! Зима в самом разгаре, а мы остались без отопления. Сейчас мы остановимся у родственников, но долго же мы там жить не сможем. Скажите, как нам теперь жить?" — задается вопросами Алла Реймар.

Сегодня аким (губернатор) Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков пообещал семьям погибших и пострадавших, что обычно делают в таких ситуациях, материальную помощь. Понимают ли чиновники, что материальная помощь не вернет жизнь безвинно погибших людей? Что деньги нужны всему поселку, и давно? А их долгожданная и теперь уже вымученная помощь пойдет на траурный венок к маленьким могилкам детей…

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В мире
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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • NickB777
    ... за то , Назарбаев недавно бахвалялся : " ...столетней Российской колонизациии пришел конец... - мы теперь строим и свободу , и ж.дороги и т.д. " Хотя ни одного метра ж.дорожных путей современным Казахстаном , не построено - всё это наследие Российской Империи и СССР... , как впрочем - и больше половины территории подаренной Советами ( да и сама государственность ) , как говорится : " сколько его не корми... "
    17:16
    02.01.2017
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  • Нормальный Герой
    Господа журналисты РИА! Кто автор этой статьи? Кто пишет так безграмотно и коряво?
    "... С соседних домов и подъездов стали выбегать..." - а может быть всё таки "из"?
    "...котел в подвале пятиэтажного дома под номером семь разорвало на части, а кочегара швырнуло ударной волной в другую сторону. ..." - в какую другую?
    "... К счастью, дом остался цел, также как и жизнь кочегара. ..." - целая жизнь, это здорово! Не то что кусок.
    За подобные фразы в ротной стенгазете, наш писарь был бы "закачан" замполитом до полусмерти!
    18:04
    02.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Сергей Мехонцев
    Безалаберность и преступная халатность местных чиновников, мир они видят через прорези доллара. Простые граждане не нужны не только в России, но как оказалось и в Казахстане. За столько лет независимости можно что то было сделать для людей, а не только для себя ненасытного.
    17:14
    02.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • NickB777
    ... за то , Назарбаев недавно бахвалялся : " ...столетней Российской колонизациии пришел конец... - мы теперь строим и свободу , и ж.дороги и т.д. " Хотя ни одного метра ж.дорожных путей современным Казахстаном , не построено - всё это наследие Российской Империи и СССР... , как впрочем - и больше половины территории подаренной Советами ( да и сама государственность ) , как говорится : " сколько его не корми... "
    17:16
    02.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Нормальный Герой
    Господа журналисты РИА! Кто автор этой статьи? Кто пишет так безграмотно и коряво?
    "... С соседних домов и подъездов стали выбегать..." - а может быть всё таки "из"?
    "...котел в подвале пятиэтажного дома под номером семь разорвало на части, а кочегара швырнуло ударной волной в другую сторону. ..." - в какую другую?
    "... К счастью, дом остался цел, также как и жизнь кочегара. ..." - целая жизнь, это здорово! Не то что кусок.
    За подобные фразы в ротной стенгазете, наш писарь был бы "закачан" замполитом до полусмерти!
    18:04
    02.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
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