На месте обрушения дома в Казахстане завершили поисково-спасательные работы

АЛМА-АТА, 2 янв – РИА Новости, Михаил Егорин. В поселке Шахан Карагандинской области Казахстана, где обрушился многоэтажный дом, завершены поисково-спасательные работы, сообщает inform.kz со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
"Поисково-спасательные работы в Шахане завершены. Окончательное число жертв — девять человек. Без вести пропавших нет", — сказал представитель пресс-службы, слова которого привело информагентство.
Как сообщалось, для установления причин ЧП создана межведомственная комиссия, в ее состав вошли специалисты управления государственного архитектурно-строительного контроля, департамента по чрезвычайным ситуациям и администрации Карагандинской области. По факту обрушения возбуждено уголовное дело.
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