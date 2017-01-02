На месте обрушения дома в Казахстане завершили поисково-спасательные работы

АЛМА-АТА, 2 янв – РИА Новости, Михаил Егорин. В поселке Шахан Карагандинской области Казахстана, где обрушился многоэтажный дом, завершены поисково-спасательные работы, сообщает inform.kz со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Часть пятиэтажного дома обрушилась вечером в воскресенье. Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти человек, в том числе трех детей. По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла, который находился в подвале дома.

"Поисково-спасательные работы в Шахане завершены. Окончательное число жертв — девять человек. Без вести пропавших нет", — сказал представитель пресс-службы, слова которого привело информагентство.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Работа спасателей МЧС на месте обрушения жилого дома в Казахстане

Как сообщалось, для установления причин ЧП создана межведомственная комиссия, в ее состав вошли специалисты управления государственного архитектурно-строительного контроля, департамента по чрезвычайным ситуациям и администрации Карагандинской области. По факту обрушения возбуждено уголовное дело.

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