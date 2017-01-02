В Таиланде не менее 25 человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. По меньшей мере 25 человек погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса и пикапа в тайской провинции Чонбури на востоке страны, сообщает издание Khaosod.

Инцидент произошел днем в понедельник в районе Банбынг. Микроавтобус следовал из города Чантхабури в тайскую столицу Бангкок. После столкновения микроавтобус и пикап загорелись.

По словам очевидца Банча Паннума (Bancha Pannum), микроавтобус переехал перекресток и пересек несколько полос, после чего он врезался в пикап, в котором также находились пассажиры.

Как сообщает издание со ссылкой на предварительный отчет полиции, водитель микроавтобуса заснул за рулем транспортного средства, что стало причиной аварии.